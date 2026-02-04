Ukraine: Militärische Fragen im Fokus der Friedensgespräche

04. Feb (Reuters) - Es folgen Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine. Zum Teil lassen sich Angaben nicht unabhängig überprüfen.

12.18 Uhr - ⁠Die jüngste Runde ‍der trilateralen Friedensgespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA konzentriert sich nach Angaben aus Kiew auf militärische ‌Fragen. Man wolle von der russischen Delegation Rückmeldungen zu Themen hören, die in früheren Gesprächen erörtert ‍worden seien, sagt der Sprecher des Außenministeriums, Heorhij Tychyj. Zudem wolle die Regierung in Kiew verstehen, wozu Moskau und Washington "wirklich bereit sind".

12.11 Uhr - Zwischen Russland und Frankreich laufen russischen Angaben zufolge Gespräche auf Arbeitsebene. Zu einem möglichen Telefonat zwischen Präsident Wladimir ‍Putin und seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron ⁠gebe es derzeit jedoch nichts anzukündigen, teilt das Präsidialamt in Moskau mit. Macron hatte am Dienstag erklärt, er prüfe eine Wiederaufnahme des Kontakts ‍mit Putin. Zwar sehe er wenig Bereitschaft in Moskau für Verhandlungen zu einem Waffenstillstand, es fänden ⁠aber Diskussionen auf technischer Ebene statt.

11.19 Uhr - Die Regierung in Moskau hält zu Beginn einer neuen Runde von Friedensgesprächen in Abu Dhabi an ihren Forderungen fest. Russische Truppen würden ‍so lange weiter in der ‌Ukraine kämpfen, bis die Regierung in Kiew Entscheidungen zur Beendigung des Krieges treffe, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die russische Position sei unverändert. Die Ukraine lehnt die russische Forderung ab, auf die gesamte östliche Region Donezk zu verzichten. Dort hat die Ukraine eine ihrer stärksten Verteidigungslinien aufgebaut.

10.51 Uhr - Unterhändler aus der Ukraine sind einem Medienbericht zufolge zu den Friedensgesprächen in Abu Dhabi eingetroffen. Die ersten Begegnungen ⁠hätten bereits begonnen, meldet die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Person.

