Warum die meisten privaten Trader scheitern - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

Warum die meisten privaten Anleger und Trader an der Börse scheitern – und professionelle Investoren nicht

Der Börsenzugang war nie einfacher – nachhaltiger Erfolg bleibt dennoch selten. In diesem Webinar zeigt Roland Ullrich, warum dies an strukturellen Nachteilen und falschen Lernansätzen liegt. Im Fokus steht, wie professionelle Investoren denken, entscheiden und Risiken steuern – und was private Anleger daraus lernen müssen, um unabhängiger und erfolgreicher zu handeln.

Mittwoch, 04.02.26, 18:00 Uhr

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.