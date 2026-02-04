W​e​r​b​u​n​g von WH Selfinvest

Warum die meisten privaten Trader scheitern - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

WH Selfinvest · Uhr
Artikel teilen:

Warum die meisten privaten Anleger und Trader an der Börse scheitern – und professionelle Investoren nicht

Der Börsenzugang war nie einfacher – nachhaltiger Erfolg bleibt dennoch selten. In diesem Webinar zeigt Roland Ullrich, warum dies an strukturellen Nachteilen und falschen Lernansätzen liegt. Im Fokus steht, wie professionelle Investoren denken, entscheiden und Risiken steuern – und was private Anleger daraus lernen müssen, um unabhängiger und erfolgreicher zu handeln.

    Mittwoch, 04.02.26, 18:00 Uhr

    Jetzt kostenlos anmelden

    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    Das könnte dich auch interessieren

    Pharmakonzern
    Novo Nordisk gibt mauen Ausblick - Aktie rutscht steil abgestern, 18:13 Uhr · onvista
    Novo Nordisk gibt mauen Ausblick - Aktie rutscht steil ab
    Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
    Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
    Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash
    Rheinmetall-Konkurrent im Check
    Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetheute, 14:40 Uhr · onvista
    Vor dem Sonnenuntergang ist ein Radar zu sehen.
    Weitere Artikel
    Premium-Beiträge
    Rheinmetall-Konkurrent im Check
    Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetheute, 14:40 Uhr · onvista
    Anlageexperte zu Rüstungsaktien
    "Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"02. Feb. · onvista
    Alle Premium-News