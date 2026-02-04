WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 17. Februar 2026

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen 07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen 07:00 NOR: Equinor, Jahreszahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen 07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen 07:00 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen 07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall) 07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen 07:30 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen 07:30 NOR: DNB ASA, Jahreszahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen 08:00 GBR: YouGov, Q2-Umsatz 08:00 GBR: GSK, Jahreszahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Dezember 2025 und Gesamtjahr 2025, Frankfurt/M. 10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung 11:45 USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen 12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen 12:30 USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen 13:00 DNK: Novo Nordisk, Investorencall Jahreszahlen 13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen 13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen 13:30 USA: Cummins, Q4-Zahlen 13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen 14:30 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen 22:05 USA: Snap, Q4-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen 22:30 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen 22:30 USA: Alphabet, Q4-Zahlen DEU: Pkw-Absatz 1/26 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China Dienste 1/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 09:00 AUS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 1/26 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 1/26 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 1/26 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Services Index 1/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Zweitägiges Gipfeltreffen der «Weltmarktführer» der «Wirtschaftswoche» in Schwäbisch Hall unter dem Motto «Von den Besten lernen», Schwäbisch Hall 10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk KfW-Bankengruppe (hybrid) mit KfW-Vorstandschef Stefan Wintels, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahres-Medienkonferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Berlin 11:00 DEU: Jahres-Pk Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart 11:00 DEU: Jahresgespräch der Flensburger Brauerei, Flensburg 13:00 DEU: Pk der Telekom und NVIDIA zur Eröffnung der KI-Fabrik «Industrial AI Cloud», München U.a. mit Teilnahme von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Telekom CEO Tim Höttges --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 ESP: BBVA, Jahreszahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Rational, vorläufige Jahreszahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung) 07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen 07:00 FIN: Kesko, Jahreszahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen 07:00 SWE: Volvo Car, Jahreszahlen 07:30 JPN: Sony, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen 07:30 DNK: Vestas, Jahreszahlen 07:30 SWE: Saab, Jahreszahlen 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Erneuerungen 2026 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Compass Group, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz 08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen 08:00 JPN: Suzuki, Q3-Zahlen 10:00 NLD: Qiagen, Jahres-Pk (15.30 h Analystenkonferenz) 12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Call) 12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen 12:30 USA: Hershey, Q4-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen 14:00 DEU: BMW, Pre-Close Call 15:00 DEU: Hyundai Europe, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 17:45 FRA: Vinci, Jahreszahlen 18:00 ITA: Enel, Q4-Umsatz 22:00 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen 22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen 22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen USA: KKR & Co, Q4-Zahlen USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen USA: Fortinet, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/25 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 11/25 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 12/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Touristikmesse «Reisen & Caravaning Hamburg», Hamburg CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen 07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen 07:30 SWE: Skanska, Jahreszahlen 12:00 USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen 12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025 08:00 DEU: Handelsbilanz 12/25 Und Jahr 2025 08:00 NOR: Industrieproduktion 12/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 12/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 12/25 08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/25 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 1/26 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 1/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 12/25 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 12/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Konsumgütermesse Ambiente, Frankfurt/M. CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen 18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close Call 2025 USA: Loews, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/25 00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25 08:00 NOR: BIP Q4/25 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 1/26 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: 14. Führungstreffen Energie, Essen Branchentreff mit wirtschaftspolitischem Fokus. Perspektiven für die Energiewelt von morgen. DEU: Vierte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Mazda Motor, Q3-zahlen 06:45 AUT: AMS Osram AG, Jahreszahlen 07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (und Hauptversammlung 11.00 Uhr) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen und Capital Markets Day (11.55 Uhr) 07:30 DEU: Talanx, vorläufige Jahreszahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen 08:00 GBR: BP, Jahreszahlen 08:00 JPN: Honda Motor, Q3-zahlen 11:00 OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen 13:00 ITA: Ferrari, Q4-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen 14:00 USA: Lyft, Q4-Zahlen 18:00 FRA: Kering, Jahreszahlen 22:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen USA: Hasbro, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Geldmenge M2 1/26 00:50 JPN: Geldmenge M3 1/26 07:00 FIN: Industrieproduktion 12/25 08:00 DNK: Verbraucherpreise 1/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 1/26 09:00 AUS: Industrieproduktion 12/25 11:00 GRC: Industrieproduktion 12/25 14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/25 14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/25 16:00 USA: Lagerbestände 11/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel «Biofach» unter dem Motto «Growing Tomorrow - Young Voices, Bold Visions», Nürnberg DEU: E-World - Energy & Water - Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft, Essen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen 06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk) 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen 07:00 DEU: TKMS, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall) 07:00 CHE: Schindler, Jahreszahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen 07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen 07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen 07:00 FRA: Rexel, Jahreszahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 07:30 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen 07:30 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen 07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen 07:30 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen 08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen 13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen 13:35 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update) 17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen 17:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen ITA: Banca Generali, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/26 02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 12/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26 14:30 USA: Realeinkommen 1/26 16:30 RUS: EIA Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/25 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M. BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/24 07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen und 10.00 Hauptversammlung 07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (10.45 Call für Medien und Analysten) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall und Pk) 07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen 07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen 07:30 FRA: Legrand, Jahreszahlen 07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen 07:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen 08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen 08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen 09:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen 09:25 JPN: Nissan Motor, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid) 10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung 11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung 12:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen 17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen 22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Birkenstock , Q1-Zahlen FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen USA: FedEx, Investor Day USA: PG&E, Q4-Zahlen USA: Baxter International, Q4-Zahlen USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen USA: Applied Materials, Q1-Zahlen USA: AirBnB, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Leistungsbilanz 12/25 00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 08:00 GBR: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 12/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 12/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25 11:00 POL: Verbraucherpreise 1/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick 2026, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Jahres-Pk Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (ChemieBW), Stuttgart 11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk, Bremerhaven 18:30 DEU: Münchner Europakonferenz 2026 mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), München BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel BEL: EU-Sondergipfel zu Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik - Auftakt-Abendessen, Nikosia --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen 12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25 08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25 11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab) 11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25 14:00 POL: Handelsbilanz 12/25 SONSTIGE TERMINE CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Sartorius, Geschäftsbericht 2025 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 05:30 JPN: Industrieproduktion 12/25 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/25 08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/26 11:00 EUR: Industrieproduktion 12/25 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen 08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen 17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26 12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25 14:30 USA: Empire State Bericht 2/26 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 1/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------

