W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Absturz und schnelle Erholung: Setzt Gold jetzt seine Rally fort? - ntv Zertifikate 05.02.2026

HSBC · Uhr
Artikel teilen:

Auch der #Goldpreis hat Ende letzter Woche einen Absturz erlebt wie selten gesehen. Allerdings scheint sich das #Edelmetall schon wieder gefangen zu haben. Geht die Rally jetzt einfach weiter? Worauf sich Anleger einstellen sollten, darüber spricht Nancy Lanzendörfer mit Julius Weiß von der #HSBC.

►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6053CnRqN
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054CnRq4
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6055CnRqf ►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6056CnRqA

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 02.02.2026
Silberpreis: Meine Einschätzung zu den Turbulenzen02. Feb. · onvista
Silberbarren sind zu sehen.
Weiter turbulent
Preise für Gold und Silber geben wieder nachheute, 09:51 Uhr · dpa-AFX
Preise für Gold und Silber geben wieder nach
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetgestern, 14:40 Uhr · onvista
Alle Premium-News