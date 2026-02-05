Absturz und schnelle Erholung: Setzt Gold jetzt seine Rally fort? - ntv Zertifikate 05.02.2026

Auch der #Goldpreis hat Ende letzter Woche einen Absturz erlebt wie selten gesehen. Allerdings scheint sich das #Edelmetall schon wieder gefangen zu haben. Geht die Rally jetzt einfach weiter? Worauf sich Anleger einstellen sollten, darüber spricht Nancy Lanzendörfer mit Julius Weiß von der #HSBC.



