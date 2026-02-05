Aktie dreht ins Minus

Siemens Healthineers nun sehr schwach - Test der Unterstützung

Nach dem Quartalsbericht am Donnerstag fest gestartet, sind die Aktien von Siemens Healthineers anschließend deutlich unter Druck gekommen. Der starke Euro und Zölle belasten den Medizintechniker. Analysten bewerteten das Zahlenwerk unterschiedlich. Insgesamt sei der Bericht nicht überzeugend, hieß es bereits am Morgen aus dem Handel.

Am frühen Nachmittag verbuchten die Papiere Verluste von 2,6 Prozent auf 41,68 Euro, im moderat schwächeren Dax lagen sie damit auf den hinteren Plätzen. Im Bereich der 41-Euro-Marke sind Healthineers technisch noch unterstützt. Hier hatten sich die Anteile im April und November gefangen.

Im Kerngeschäft sei das Unternehmen stark ins Geschäftsjahr gestartet, hieß es von Barclays. Die Experten von Jefferies schrieben hingegen, der Start ins Geschäftsjahr sei schleppend gewesen. Das starke Geschäft mit Bildgebungstechnik und die Marge in der Präzisionsmedizin würden vom schwächeren Diagnostikbereich ausgebremst, kommentierten die Analysten der RBC.

