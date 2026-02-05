Dax weitet Verluste aus - Druck durch schwache Edelmetalle und Bitcoin

Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Donnerstag mit weiteren Verlusten seinen Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke vergrößert. Die Stimmung am Markt ist weiter geprägt von Nervosität, insbesondere bei Edelmetallen und Kryptowährungen. Der Silberpreis ging erneut auf Talfahrt und könnte laut Jochen Stanzl, Analyst bei der Consorsbank, in Richtung 60 US-Dollar oder tiefer die Angst vor Anschlussverkäufen in anderen Anlageklassen sofort wieder ins Bewusstsein der Anleger rufen.

Der Dax verbuchte am Nachmittag nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) einen Abschlag von über einem Prozent auf 24.336 Punkte. Die Leitzinsen im Euroraum bleiben auch im neuen Jahr vorerst unverändert. Damit wurde am Markt gerechnet. Investoren nähmen in diesem Umfeld aber lieber Gewinne mit und positionierten sich an den Seitenlinien, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. Schwache Signale vom US-Arbeitsmarkt setzten die Kurse zusätzlich unter Druck. Quartalsbilanzen quittierten die Anleger überwiegend mit Kursverlusten.