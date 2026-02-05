Aktien Frankfurt Schluss: Dax leicht im Minus - Anleger weiterhin nervös

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Donnerstag mit weiteren Verlusten seinen Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke vergrößert. Die Stimmung am Markt ist immer noch geprägt von Nervosität, insbesondere bei Edelmetallen und Kryptowährungen. Zudem ist die Verunsicherung im Technologiesektor groß, denn Künstliche Intelligenz stellt aktuell eine Vielzahl traditioneller Geschäftsmodelle auf die Probe.

Der Silberpreis ging erneut auf Talfahrt und könnte laut Jochen Stanzl, Analyst bei der Consorsbank, in Richtung 60 US-Dollar oder tiefer die Angst vor Anschlussverkäufen in anderen Anlageklassen sofort wieder ins Bewusstsein der Anleger rufen. Zudem sackte der Bitcoin weiter ab.

Der Dax verbuchte am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) letztlich einen Abschlag von 0,46 Prozent auf 24.491,06 Punkte. Im Tagesverlauf war das Börsenbarometer um bis zu 1,3 Prozent abgerutscht und hatte damit fast sein bisheriges Jahrestief erreicht. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank zum Handelsschluss um 0,29 Prozent auf 31.434,51 Punkte.

Die Leitzinsen im Euroraum bleiben auch im neuen Jahr vorerst unverändert. Damit wurde am Markt gerechnet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte nach der Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt: "Wir sind in einer guten Lage und die Inflation ist in einer guten Lage." Die Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar kommentierte die Französin betont gelassen: Der Eurokurs sei seit März 2025 gestiegen, dies sei in den Szenarien der Europäischen Zentralbank eingepreist.

Investoren nähmen in diesem Umfeld aber lieber Gewinne mit und positionierten sich an den Seitenlinien, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. Schwache Signale vom US-Arbeitsmarkt setzten die Kurse zusätzlich unter Druck./la/he