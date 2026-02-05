Novo Nordisk und Eli Lilly fallen - neue Konkurrenz

Die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly sind am Donnerstagnachmittag unter Druck geraten. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk für einen Einführungspreis von 49 US-Dollar im Monat auf den Markt bringen wolle. Danach sollen Patienten mit einem Fünf-Monats-Bestellplan 99 Dollar monatlich zahlen, was rund 100 Dollar weniger wäre als das was Novo laut Reuters verlangt.

Die Aktien von Novo Nordisk knickten daraufhin ein und verloren zuletzt knapp zehn Prozent. Sie waren bereits am Vortag stark unter Druck geraten, nachdem der Geschäftsausblick des dänischen Pharmakonzerns enttäuscht hatte. So läuft der US-Pharmakonzern Lilly im Milliardengeschäft der direkten Konkurrentin immer weiter davon.

Die Lilly-Aktien, die tags zuvor nach einem starken Ausblick noch um gut zehn Prozent zugelegt hatten, gerieten am Donnerstag ebenfalls unter Druck und sanken im vorbörslichen US-Handel um fünf Prozent.