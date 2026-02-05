ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 2100 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzausblick auf 2026 sei schwach, schrieb George McWhirter am Donnerstag nach den letzten Signalen der Düsseldorfer an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage. Die Auftragslage sei allerdings stark und nehme noch Fahrt auf./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
