ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 2100 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzausblick auf 2026 sei schwach, schrieb George McWhirter am Donnerstag nach den letzten Signalen der Düsseldorfer an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage. Die Auftragslage sei allerdings stark und nehme noch Fahrt auf./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetgestern, 14:40 Uhr · onvista
Alle Premium-News