ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Gea Group mit 'Buy' - Ziel 73 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Gea beim Kursziel von 73 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die starke Präsenz im nicht-zyklischen Nahrungsmittelbereich und die wachsende Bedeutung des Servicegeschäfts machten den Anlagenbauer attraktiv, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend in seiner Kaufempfehlung. Er geht davon aus, dass die Ergebnisse bis 2028 im Schnitt um etwa zehn Prozent per annum steigen. Die Kapitalrendite (RoCE) dürfte derweil von etwa 28 auf rund 34 Prozent anziehen. Den Auftragszenit sieht Thielmann noch nicht erreicht./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
GEA Group
GEA

Das könnte dich auch interessieren

Intel, AMD und Co.
Halbleiter-Aktien fallen02. Feb. · dpa-AFX
Halbleiter-Aktien fallen
US-Markt im Hintertreffen?
Die Weltwirtschaft treibt die Börsen02. Feb. · dpa-AFX
Die Weltwirtschaft treibt die Börsen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetgestern, 14:40 Uhr · onvista
Alle Premium-News