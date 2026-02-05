ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe gezeigt, dass sich die KI-Investitionen auszahlten, sowohl im Cloud-Geschäft als auch bei den Werbeumsätzen, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die für 2026 avisierten Ausgaben seien die höchsten unter allen Hyperscalern./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 21:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Alphabet C

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetgestern, 14:40 Uhr · onvista
Alle Premium-News