ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overweight' - Ziel 350 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Ankündigung des US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers, eine Kopie der Wegovy-Pille von Novo Nordisk anzubieten. Vosser geht davon aus, dass der dänische Pharmakonzern gute rechtliche Möglichkeiten habe, damit das Produkt vom Markt genommen wird. Zudem dürfte die Gesundheitsbehörde FDA angesichts der Tatsache, dass Hims' Produkt "eindeutig gegen die US-Arzneimittelvorschriften verstößt", ausreichend Anreize haben, Maßnahmen zu ergreifen./ck/rob/he

