ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform' - Ziel 55 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Geschäft mit Bildgebungstechnik und die Marge in der Präzisionsmedizin würden vom schwächeren Diagnostikbereich ausgebremst, schrieb Natalia Webster am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / EST
