ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci nach starken Jahreszahlen auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern habe einen rekordhohen freien Barmittelzufluss (FCF) von 7 Milliarden Euro erzielt und damit die Konsenserwartung deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe Vinci für 2026 weiter wachsende Umsätze und Gewinne prognostiziert und eine erste FCF-Prognose für 2026 von 6 Milliarden Euro abgegeben. Diese liege ebenfalls deutlich über der Konsensprognose./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:04 / EST