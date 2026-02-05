ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Infineon auf 47 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bruttomarge verdiene mehr Beachtung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend in seinem Resümee des robusten Quartals. Sie sei die entscheidende positive Überraschung gewesen. Aber auch der Ausblick für das Geschäft mit KI-Chips 2027 sei in dieser Höhe unerwartet gekommen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben