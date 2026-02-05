Arbeitsmarkt kühlt ab | Reaktionen auf Ergebnisse schwach.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Um 13:15 Uhr MEZ sind plötzlich die Futures an der Wall Street stark zurückgelaufen. Auch CNBC rätselt, was um genau diese Zeit den Verkaufsdruck ausgelöst hat. Kurz danach meldete der Personalberater Challenger Gray überraschend viele Entlassungen der Privatwirtschaft im Januar. Die Reaktionen auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse sind erneut überwiegend negativ, mit auch den Aktien von Google, ARM, Carrier Global, Peloton und Qualcomm teils stärker unter Druck. Bei Google liegt es vor allem an der hohen Erwartungshaltung, bei ARM an den nur gering besser als erwarteten Zahlen, und bei Qualcomm an verfehlten Ertragsaussichten. Die soliden Ergebnisse und Aussichten heben die Aktien von Elf Beauty an, während Estee Lauder trotz der guten Zahlen abtaucht. Broadcom und andere Aktien im Bereich der KI-Infrastruktur werden von den sehr hohen Investitionsplänen von Google profitieren. Gestern gab es erste Zeichen eines bevorstehenden Bounces bei den stark gebeutelten Software-Aktien. Salesforce wird heute bei dem Anlegermagazin Barron’s als sehr günstig beschrieben.



00:00 Arbeitsmarkt kühlt ab | Softwaresektor überverkauft

04:27 Reaktionen auf Ergebnisse schwach

05:42 Google: Cloud- & Searchbereich gut | KI-Potential groß

09:00 Zahlen heute Abend: Affirm | Amazon | Strategy u.v.m.

09:57 Tech: ARM | Snap | Qualcomm

14:26 Tepestry | Estée Lauder | Elf Beauty | Linde | KKR

15:57 Meldungen: Memoychip Mangel | Kryptobereich

16:34 Analysten: Coinbase | Eli Lilly | Novo Nordisk | Uber



