ARD/ZDF verlängern TV-Vertrag für Wintersport

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Wintersportfans dürfen sich auch in den kommenden Jahren auf viele Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen freuen. ARD und ZDF haben dafür eine wichtige Voraussetzung geschaffen und ihren Vertrag mit dem Deutschen Skiverband (DSV) um vier Jahre bis zur Saison 2029/2030 verlängert.

Zum Paket, das die gemeinsame Sportrechteagentur SportA ausgehandelt hat, gehören die DSV-Weltcupveranstaltungen in mehreren Wintersportarten. Dazu zählen unter anderem die deutschen Stationen der Vierschanzentournee.

Wintersport im Fernsehen sei eine "Erfolgsgeschichte", sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Da passt es bestens, dass eine Kontinuität erhalten bleibt." Die DSV-Rechte seien ein wichtiger und attraktiver Bestandteil des Wintersportportfolios, kommentierte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Eine weitere Voraussetzung für die beliebten langen Wintersport-Tage im Fernsehen muss noch erfüllt werden: Nicht unterschrieben sind derzeit die Verträge für die Weltcups außerhalb Deutschlands. Die Rechte werden über die Agentur Infront verkauft./mrs/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Wachstumsschub
Palantir verteidigt US-Staatsaufträge03. Feb. · Reuters
Firmenlogo
Quartalsbericht veröffentlicht
Starker Euro und Zölle belasten Siemens Healthineersheute, 10:53 Uhr · dpa-AFX
Starker Euro und Zölle belasten Siemens Healthineers
Raketen plus KI
Musk legt SpaceX und xAI zusammen03. Feb. · dpa-AFX
Musk legt SpaceX und xAI zusammen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetgestern, 14:40 Uhr · onvista
Alle Premium-News