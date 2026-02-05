BoE lässt Zins mit knappem Mehrheitsentscheid konstant: Naht Senkung?

London, 05. Feb (Reuters) - Die Londoner Notenbank hält den Leitzins vorerst hoch, signalisiert aber zugleich Bereitschaft für eine baldige Lockerung.

Die Währungshüter um Zentralbankchef Andrew Bailey entschieden am Donnerstag, den geldpolitischen Schlüsselsatz bei 3,75 Prozent zu belassen. Es ⁠ist das höchste Zinsniveau ‍in der Gruppe der sieben größten westlichen Industrieländer (G7). Dabei hat die Bank of England die Zügel seit Mitte 2024 bereits sechsmal gelockert - zuletzt im Dezember. Nun pausierte sie, doch fiel ‌die Entscheidung denkbar knapp aus: Vier der neun Währungshüter stimmten für eine Senkung. BoE-Chef Bailey votierte für einen konstanten Zins: "Wenn alles gut geht, sollte ‍es in diesem Jahr Spielraum für eine weitere Senkung des Leitzinses geben", erklärte er. Experten rätseln, ob die BoE schon bald einen weiteren Schritt nach unten wagt.

"Der Euro machte nach dem Entscheid gegenüber dem Pfund Sterling einen Sprung nach oben. Nach unserer Prognose wird die BoE im Laufe dieses Jahres noch zweimal ihre Leitzinsen senken", sagte der Ökonom Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Bailey äußerte sich mit Blick auf ‍die Inflationsbekämpfung optimistisch: "Die Disinflation verläuft planmäßig und scheint sogar schneller ⁠voranzukommen als im November erwartet", sagte er vor der Presse. Mit Disinflation ist ein Rückgang der Inflationsrate gemeint, der ein langsameres Ansteigen des Preisniveaus anzeigt.

Die Zentralbank geht nun davon aus, dass die Inflation im April bei ihrem Zielwert ‍von zwei Prozent landen wird. Dies sei vor allem auf Maßnahmen zurückzuführen, die Finanzministerin Rachel Reeves Ende November in ihrem Haushaltsplan angekündigt hatte. Die BoE betonte jedoch, ⁠sie wolle sichergehen, dass der Rückgang kein einmaliges Ereignis sei.

ZINSSENKUNG IM MÄRZ ODER APRIL?

Die Zentralbank sah sich zuletzt weiter mit einer hohen Inflation konfrontiert, die doppelt so hoch war wie in der Euro-Zone. Die Teuerungsrate lag im Dezember im Vereinigten Königreich bei 3,4 Prozent - auch dies ‍ein Höchstwert innerhalb der G7, zu der neben Großbritannien ‌auch Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und die USA zählen.

Die US-Notenbank Federal Reserve hatte zuletzt nach drei Zinssenkungen in Folge pausiert. An den Finanzmärkten wird jedoch damit gerechnet, dass die Fed im Laufe des Jahres wieder auf Lockerungskurs geht. Dies könnte nach Ansicht von Experten auch bei der BoE der Fall sein. Die Ökonomen von Barclays erwarten eine nächste Zinssenkung für März. Anschließend werde die Zentralbank den Leitzins dann wohl bei 3,5 Prozent belassen - auch aus Sorge, ansonsten einen zu lockeren Kurs zu fahren. Paul Dales, Chefökonom für Großbritannien beim Analysehaus Capital Economics, geht davon aus, dass sich die Inflation voraussichtlich stärker verlangsamen wird als ⁠erwartet, sodass die Notenbank die Zinsen ab April dreimal senken könnte.

