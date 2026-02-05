Europas Anleger scheuen vor Zinsentscheid Risiken

Frankfurt, 05. Feb (Reuters) - Europas Anleger sind am Donnerstag kurz vor wichtigen Zentralbankentscheidungen auf der Hut geblieben. Dax und EuroStoxx50 traten gegen Mittag bei 24.596 Punkten und 5970 Zählern auf der Stelle. Im Blick behielten die Investoren den Konflikt zwischen den USA und dem Iran sowie die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg. "Geopolitische ⁠Nachrichten dominieren die Schlagzeilen. Fundamentaldaten wie ‍Inflation und Geldpolitik spielen dennoch nach wie vor eine wichtige Rolle", sagte Johanna Kyrklund, Chief Investment Officer der Schroders-Gruppe. Die Aussichten für die mittelfristigen Zinsen seien ausschlaggebend für die Bewertungen.

Anleger richten ihren Fokus bei der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) deswegen vor allem ‌auf die ausblickenden Kommentare von Ratschefin Christine Lagarde. Experten erwarten angesichts des deutlich niedrigeren Preisauftriebs im Euroraum, dass der für die Steuerung der Geldpolitik maßgebliche Einlagensatz bei 2,0 Prozent bleiben wird. In Großbritannien ‍dürfte die Notenbank die Zinsen ebenfalls nicht antasten.

GOLD UND SILBER AUF TALFAHRT

Interessant dürfte Strategen zufolge auch sein, ob sich Lagarde zum Euro-Wechselkurs äußern wird. "Eine dauerhafte Euro-Stärke wäre für die exportorientierte Wirtschaft auf dem alten Kontinent fatal und könnte die Konzerne mitunter hart treffen." Experten vermuten, dass die Notenbank einer anhaltenden Aufwertung mit weiteren Zinssenkungen begegnen dürfte. Die Gemeinschaftswährung war Ende Januar erstmals seit 2021 über die Marke von 1,20 Dollar gesprungen. Am Donnerstag notierte der Euro 0,1 Prozent niedriger bei 1,1790 Dollar.

An den Rohstoffmärkten ging der Ausverkauf bei den Edelmetallen in eine neue Runde: Der Preis ‍für Silber verbilligte sich um bis zu 16,4 Prozent auf 73,57 Dollar je Feinunze. ⁠Letzte Woche hatte das Edelmetall noch ein Rekordhoch von 121,64 Dollar erreicht. Gold wurde mit 4794 Dollar je Feinunze zeitweise 3,4 Prozent billiger gehandelt. Seit dem Allzeithoch von 5594,82 Dollar je Feinunze Ende Januar hat das Edelmetall mehr als 14 Prozent verloren. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den ‍USA wie auch die Aussicht auf Gespräche zwischen dem Iran und den USA machen die gern in Krisenzeiten angesteuerten Edelmetalle für Anleger weniger attraktiv.

TECHAKTIEN ERHOLEN SICH - STIMMUNG BLEIBT NERVÖS

Einen vorsichtigen Erholungskurs schlugen Technologieaktien ein, nachdem der Google-Mutterkonzern Alphabet ⁠im Quartal überraschend gut abschnitt. Der europäische Branchenindex gewann 1,3 Prozent, Aktien von SAP standen mehr als drei Prozent im Plus. Die Titel des Walldorfer Softwareriesen haben aber binnen einer Woche mehr als zehn Prozent verloren. Investoren sind zunehmend besorgt darüber, wie schnell die großen Technologiekonzerne massive KI-Investitionen in greifbare Erträge umwandeln können und ob die aktuellen Bewertungen weiterhin gerechtfertigt bleiben können. "Der Ausverkauf, der ‍wohl im letzten Quartal begonnen hat, ist Ausdruck eines Erwachens gegenüber der disruptiven ‌Kraft der KI", sagte James St. Aubin, Investmentstratege bei Ocean Park Asset Management. "Vielleicht ist dies eine Überreaktion, aber die Bedrohung ist real und die Bewertungen müssen dem Rechnung tragen." Anleger sehen die Geschäftsmodelle klassischer Software- und Datenunternehmen durch den rasanten Siegeszug der Künstlichen Intelligenz (KI) zunehmend bedroht.

Angesichts eines Hoffnungsschimmers im Konflikt zwischen dem Iran und den USA machen die Anleger bei Rüstungswerten Kasse. Der Branchenindex verlor rund ein Prozent. Aktien von Rheinmetall gerieten deutlich stärker unter die Räder. Die Aktien rutschten um bis zu 9,5 Prozent auf 1520,50 Euro ab und steuerten auf ihren größten Tagesverlust seit mehr als zehn Monaten zu. Die Experten von Berenberg verwiesen in einem Marktkommentar darauf, dass der Konzern im Gespräch mit Analysten einen vorläufigen Umsatzausblick für das laufende Jahr geliefert habe. Dieser sei "enttäuschend" gewesen, hieß es bei Berenberg.

Im Bankensektor rutschten die Aktien des spanischen Kreditinstitutes BBVA um mehr als sieben Prozent ⁠ab. Höhere Rückstellungen als erwartet vergraulten die Anleger. BNP Paribas punkteten hingegen mit einem überraschend hohen Gewinn. Die Aktien der französischen Großbank stiegen in Paris um bis zu 4,7 Prozent.

