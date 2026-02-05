DAX® - Ein Schritt vor, ein Schritt zurück

Der DAX® sucht dringend neue Impulse. Zuletzt glich die Entwicklung der deutschen Standardwerte eher einer volatilen Seitwärtsphase. Per Saldo testet das Aktienbarometer weiterhin die alte Ausbruchszone bei 24.700/24.600 Punkten. Mit den jüngsten Tiefpunkten bei knapp 24.400 Punkten hatte der DAX® diesen Rückzugsbereich zuletzt nach unten erweitert. Abgerundet wird die Bedeutung der beschriebenen Haltezone durch den Jahresschlusskurs von 2025 (24.490 Punkte) sowie durch die 50-Tages-Linie (akt. bei 24.412 Punkten). Für eine kurzfristige Bodenbildung ist dagegen ein Spurt über die jüngsten Verlaufshochs bei 25.020/25.099 Punkten – und damit ein Hineinlaufen in die verbliebene Kurslücke vom 19. Januar bei 25.099/25.198 Punkten notwendig. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung in den USA. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern (39,7 %) zwar spürbar gefallen. Doch das Gleiche gilt auch für den Bärenanteil, d. h. die Anleger sind ins „neutrale Lager“ geflüchtet. Eine vollständige sentimenttechnische Bereinigung hat also noch nicht stattgefunden.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

