Vorbörse 05.02.2026

Dax startet unverändert nach Alphabet-Zahlen

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst mit wenig Bewegung gerechnet. Anleger gehen abwartend in den Tag, während die Lage an den Metallmärkten angespannt bleibt. Nach einer Dax-Erholung am Montag war aktienseitig in den vergangenen beiden Handelstagen bereits erkennbar gewesen, dass die Rückkehr der Risikobereitschaft auf sich warten lässt. Dies setzt sich am Donnerstag fort, denn der Broker IG avisierte den Dax eine Stunde vor dem Auftakt fast unverändert auf 24.608 Punkte.

Zu den 25.000 Punkten bleibt der Leitindex damit auf Abstand. Im Technologiesektor setzte es sich am Vorabend in New York fort, dass neben Gewinnern auch potenzielle Verlierer ausgelotet wurden. Dies gilt es nun neu zu bewerten, nachdem die Google-Mutter Alphabet nach US-Börsenschluss gewaltige KI-Investitionen ankündigte.

Quartalszahlen
Alphabet kündigt gigantische KI-Investments an - Aktie etwas schwächergestern · 22:22 Uhr · onvista
Alphabet kündigt gigantische KI-Investments an - Aktie etwas schwächer

USA: Gemischtes Bild

Der überwiegend mit Standardwerten bestückte und weltweit wohl bekannteste US-Index Dow Jones Industrial ist am Mittwoch wieder dicht unter sein Rekordhoch vom Vortag gestiegen. Dagegen weitete die technologielastige Nasdaq-Börse ihre kräftigen Verluste vom Dienstag aus und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2025. Anleger fragen sich derzeit zunehmend, für welche Branchenunternehmen Künstliche Intelligenz (KI) eher eine Gefahr bedeutet.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.501+ 0,53 Prozent
S&P 5006.882- 0,51 Prozent
Nasdaq 22.904- 1,51 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag nachgegeben. Unter anderem belasteten Sorgen wegen hoher Kosten für viele Unternehmen im Zusammenhang mit KI-Investitionen. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong fielen zuletzt um jeweils gut ein halbes Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab um 0,7 Prozent nach.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22554.393- 0,70 Prozent
Hang Seng26.834- 0,45 Prozent
CSI 3004.670- 0,42 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,80- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,86+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,27+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1799- 0,31  Prozent
Dollar in Yen156,59+ 0,45 Prozent
Euro in Yen184,93+ 0,17 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent68,01 USD+ 0,51 USD
WTI63,77 USD+ 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 52 (50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 19 (17,50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 49 (47,50) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 18,75 (17,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 40 (39,20) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 57 (51) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 2130 (2250) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN STREICHT RWE VON 'POSITIVE CATALYST WATCH' NACH STARKER OUTPERFORMANCE

UBS HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 47 (44) EUR - 'BUY'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Rheinmetall
U
US Tech 100
Ö
Ölpreis Brent
D
Dow Jones
Eurokurs (Euro / Dollar)
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Alphabet A
Infineon
N
Nikkei
EON
RWE
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Alphabet C
UBS
JP Morgan
Ö
Ölpreis WTI
Euro / Yen (Yenkurs)
H
Hang Seng
Citigroup
$
US Dollar/Japanischer Yen
NASDAQ
D
DAX (Kursindex)
IG Group Holdings

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 04.02.2026
Dax startet nach hoher Volatilität gestern zunächst unverändertgestern, 08:13 Uhr · onvista
Dax startet nach hoher Volatilität gestern zunächst unverändert
Vorbörse 02.02.2026
Dax startet deutlich tiefer in die neue Woche02. Feb. · onvista
Dax startet deutlich tiefer in die neue Woche
Vorbörse 03.02.2026
Dax startet höher und nimmt 25.000er-Marke ins Visier03. Feb. · onvista
Dax startet höher und nimmt 25.000er-Marke ins Visier
Vorbörse 30.01.2026
Dax mit Stabilisierungsversuch nach Kursrutsch30. Jan. · onvista
Dax mit Stabilisierungsversuch nach Kursrutsch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetgestern, 14:40 Uhr · onvista
Alle Premium-News