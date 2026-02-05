Dax startet unverändert nach Alphabet-Zahlen

Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst mit wenig Bewegung gerechnet. Anleger gehen abwartend in den Tag, während die Lage an den Metallmärkten angespannt bleibt. Nach einer Dax-Erholung am Montag war aktienseitig in den vergangenen beiden Handelstagen bereits erkennbar gewesen, dass die Rückkehr der Risikobereitschaft auf sich warten lässt. Dies setzt sich am Donnerstag fort, denn der Broker IG avisierte den Dax eine Stunde vor dem Auftakt fast unverändert auf 24.608 Punkte.

Zu den 25.000 Punkten bleibt der Leitindex damit auf Abstand. Im Technologiesektor setzte es sich am Vorabend in New York fort, dass neben Gewinnern auch potenzielle Verlierer ausgelotet wurden. Dies gilt es nun neu zu bewerten, nachdem die Google-Mutter Alphabet nach US-Börsenschluss gewaltige KI-Investitionen ankündigte.

USA: Gemischtes Bild

Der überwiegend mit Standardwerten bestückte und weltweit wohl bekannteste US-Index Dow Jones Industrial ist am Mittwoch wieder dicht unter sein Rekordhoch vom Vortag gestiegen. Dagegen weitete die technologielastige Nasdaq-Börse ihre kräftigen Verluste vom Dienstag aus und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2025. Anleger fragen sich derzeit zunehmend, für welche Branchenunternehmen Künstliche Intelligenz (KI) eher eine Gefahr bedeutet.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.501 + 0,53 Prozent &P 500 6.882 - 0,51 Prozent Nasdaq 22.904 - 1,51 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag nachgegeben. Unter anderem belasteten Sorgen wegen hoher Kosten für viele Unternehmen im Zusammenhang mit KI-Investitionen. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong fielen zuletzt um jeweils gut ein halbes Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab um 0,7 Prozent nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 54.393 - 0,70 Prozent Hang Seng 26.834 - 0,45 Prozent CSI 300 4.670 - 0,42 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,80 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,86 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,27 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 68,01 USD + 0,51 USD WTI 63,77 USD + 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 52 (50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 19 (17,50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 49 (47,50) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 18,75 (17,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 40 (39,20) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 57 (51) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 2130 (2250) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN STREICHT RWE VON 'POSITIVE CATALYST WATCH' NACH STARKER OUTPERFORMANCE

UBS HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 47 (44) EUR - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX