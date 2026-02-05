Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1798 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1798 (Mittwoch: 1,1820) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8476 (0,8460) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86910 (0,86160) britische Pfund, 185,11 (185,15) japanische Yen und 0,9161 (0,9168) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDiese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialheute, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista