Devisen: Eurokurs kaum verändert vor EZB-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1806 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Zeitweise war der Euro im frühen Handel etwas unter Druck geraten, konnte die Kursverluste nach überraschend starken Konjunkturdaten aus Deutschland aber wieder wettmachen. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone waren die Auftragseingänge in der Industrie im Dezember überraschend weiter gestiegen. Ökonomen sprachen von Anzeichen einer Trendwende in dem für die deutsche Wirtschaft wichtigen Industriesektor.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken. Im Tagesverlauf werden geldpolitische Beschlüsse der EZB und der britischen Zentralbank erwartet. Beiden Notenbanken werden ihre Leitzinsen nach Einschätzung von Analysten unverändert belassen.

Auf der Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung dürfte EZB-Präsidentin Christine Lagarde den mittelfristigen Inflationsausblick "als weiterhin günstig und die derzeitige geldpolitische Ausrichtung als angemessen bezeichnen", erwarten Experten der Dekabank. "Zugleich dürfte sie aber auch das hohe Ausmaß an Unsicherheit betonen und deshalb grundsätzliche Handlungsbereitschaft in beide Richtungen andeuten."/jkr/jsl/stk