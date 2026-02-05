Rücksetzer

Edelmetalle und Bitcoin geben weiter nach

onvista · Uhr
Quelle: Lightman4289/Shutterstock.com

Am Donnerstag kam es zu spürbaren Preisrückgängen bei wichtigen Anlageklassen: Bitcoin verlor aktuell etwa -2,83 Prozent, während Silber mit rund -11,85 Prozent deutlich stärker sank und Gold um etwa -1,80 Prozent nachgab. Dieser gleichzeitige Abverkauf bei Kryptowährungen und Edelmetallen deutet auf eine breitere Risikoaversion und stärkere Marktvolatilität hin, ausgelöst durch makroökonomische Faktoren wie einen stärkeren US-Dollar, Gewinnmitnahmen nach jüngsten Rallys und eine vorsichtigere Zins- und Konjunkturerwartung.

Ausblick nach dem Kursrutsch
Solche Bewegungen zeigen, dass Anleger kurzfristig Risikoanlagen wie Bitcoin und nicht-renditebringende Sachwerte wie Edelmetalle gleichzeitig unter Druck geraten können, wenn globale Unsicherheiten oder Liquiditätsengpässe dominieren. 

Mit der Bewegung der vergangenen Nacht hat der Bitcoin somit auch die gestern angesprochene Horizontalunterstützung um 73.000 Dollar zunächst aufgegeben.

Krypto-Abverkauf
Bitcoin
Goldpreis
Silberpreis
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro

