EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Vorstand passt Dividendenpolitik an

Der Vorstand der Evonik Industries AG hat heute auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 beschlossen, die bisherige Dividendenpolitik anzupassen. Danach soll die zukünftige Ausschüttung zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität zwischen 40 und 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses* liegen. Diese neue Dividendenpolitik soll erstmals auf den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2026 angewendet werden. Für das Geschäftsjahr 2025 wird der Vorstand der Hauptversammlung vorschlagen, als Übergang zur neuen Dividendenpolitik 1,00 € je Aktie als Dividende auszuschütten. Das entspricht einer Dividendenrendite von derzeit etwa 7 Prozent. Zuletzt war 1,17 € je Aktie als Dividende gezahlt worden.

Durch die neue Dividendenpolitik soll eine verbesserte Balance zwischen einer angemessenen Erfolgsbeteiligung für die Aktionäre und der finanziellen Flexibilität von Evonik erreicht werden.

Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen hat Evonik für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 ein bereinigtes EBITDA* in Höhe von etwa 1,874 Milliarden € bei einem Umsatz von etwa 14,1 Milliarden € und einer Cash Conversion Rate* von etwa 37% bzw. einem Free Cashflow* in Höhe von ca. 695 Millionen € erzielt.

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt 2026 herausfordernd. Daher erwartet Evonik für das laufende Geschäftsjahr ein bereinigtes EBITDA* zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden €.

Evonik Industries AG beabsichtigt, die finalen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich dem Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wie geplant am 4. März 2026 zu veröffentlichen.

*Erläuterungen zu den verwendeten alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 der Evonik Industries AG auf Seite 322.

Der Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 ist abrufbar unter:

https://evonik.finance/Finanz-und-Nachhaltigskeitsbericht-2024



