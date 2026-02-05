EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Fabasoft AG (D): Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

05.02.2026 / 08:30 CET/CEST
Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026

Ort:

https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026

Ort:

https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/business-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Österreich
Internet:www.fabasoft.com
Fabasoft

