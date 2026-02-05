EQS-AFR: JOST Werke SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: JOST Werke SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

JOST Werke SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



05.02.2026 / 09:30 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die JOST Werke SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.jost-world.com/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.jost-world.com/reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.jost-world.com/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.jost-world.com/reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.jost-world.com/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.jost-world.com/reports

05.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: JOST Werke SE Siemensstraße 2 63263 Neu-Isenburg Deutschland Internet: www.jost-world.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2271982 05.02.2026 CET/CEST