EQS-AFR: paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: paragon GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
05.02.2026 / 19:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die paragon GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026
Ort:
https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/zwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026
Ort:
https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/interim-reports
05.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|paragon GmbH & Co. KGaA
|Bösendamm 11
|33129 Delbrück
|Deutschland
|Internet:
|www.paragon.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2272330 05.02.2026 CET/CEST