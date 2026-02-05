EQS-AFR: paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: paragon GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

05.02.2026 / 19:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die paragon GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/interim-reports

05.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:paragon GmbH & Co. KGaA
Bösendamm 11
33129 Delbrück
Deutschland
Internet:www.paragon.ag
Ende der MitteilungEQS News-Service

2272330 05.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
paragon GmbH & Co. KGaA

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kaufgestern, 12:06 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetgestern, 14:40 Uhr · onvista
Alle Premium-News