EQS-AFR: paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: paragon GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



05.02.2026 / 19:30 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die paragon GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/interim-reports

Sprache: Deutsch Unternehmen: paragon GmbH & Co. KGaA Bösendamm 11 33129 Delbrück Deutschland Internet: www.paragon.ag

2272330 05.02.2026 CET/CEST