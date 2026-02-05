EQS-DD: EXASOL AG: Jörg Tewes, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.02.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jörg
|Nachname(n):
|Tewes
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|EXASOL AG
b) LEI
|529900ZPF6KHG6O3GY79
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0LR9G9
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,560 EUR
|4.352,00 EUR
|2,690 EUR
|22.058,00 EUR
|2,640 EUR
|26.664,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,6537 EUR
|53.074,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XGAT
|MIC:
|TGAT
05.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EXASOL AG
|Neumeyerstraße 22-26
|90411 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.exasol.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103116 05.02.2026 CET/CEST