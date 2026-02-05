EQS-DD: EXASOL AG: Jörg Tewes, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.02.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jörg
Nachname(n):Tewes

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

EXASOL AG

b) LEI

529900ZPF6KHG6O3GY79 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0LR9G9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,560 EUR4.352,00 EUR
2,690 EUR22.058,00 EUR
2,640 EUR26.664,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,6537 EUR53.074,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XGAT
MIC:TGAT

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EXASOL AG
Neumeyerstraße 22-26
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet:www.exasol.com
103116 05.02.2026 CET/CEST

Exasol

