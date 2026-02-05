EQS-DD: EXASOL AG: Jörg Tewes, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.02.2026 / 14:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Jörg Nachname(n): Tewes

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

EXASOL AG

b) LEI

529900ZPF6KHG6O3GY79

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0LR9G9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,560 EUR 4.352,00 EUR 2,690 EUR 22.058,00 EUR 2,640 EUR 26.664,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,6537 EUR 53.074,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XGAT MIC: TGAT

