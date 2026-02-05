EQS-News: Aramea Asset Management legt Aktienfonds Aramea Aurora Equity auf: Neuer Investment-Zugang zur Wachstumsregion Osteuropa+

Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Markteinführung

Aramea Asset Management legt Aktienfonds Aramea Aurora Equity auf: Neuer Investment-Zugang zur Wachstumsregion Osteuropa+



05.02.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 5. February 2026



Aramea Asset Management legt Aktienfonds Aramea Aurora Equity auf: Neuer Investment-Zugang zur Wachstumsregion Osteuropa+

Aramea Asset Management hat einen neuen Fonds aufgelegt: Der aktiv gemanagte Aktienfonds Aramea Aurora Equity bietet Anlegern Zugang zur Wachstumsregion Osteuropa+. Das Portfoliomanagement um Lars Dollmann und Robert Barnjak investiert fokussiert und unabhängig von einer Benchmark in Zentral- & Osteuropa, Südosteuropa sowie in ausgewählten Grenz- und benachbarten Wachstumsmärkten. Dazu gehören Länder wie Polen, Tschechien und Ungarn, aber auch Griechenland.

Aus einem Investmentuniversum von mehr als 1.000 Unternehmen wählen die Portfoliomanager basierend auf einer Fundamentalanalyse von Kriterien wie Cashflow, Wachstumspotenzial, Qualität der Produkte und des Managements sowie Bewertungsfaktoren 25 bis 40 Unternehmen für das Portfolio aus. Untermauert wird der Investmentprozess von konsequentem Risikomanagement und einer permanenten Überprüfung der Investmentthese.

Lars Dollmann, der bereits in der Vergangenheit einen milliardenschweren Osteuropa-Aktienfonds verwaltet hat, erläutert, was die Region aus seiner Sicht für Investoren interessant macht: „Osteuropa wächst strukturell schneller und ist deutlich geringer verschuldet als der Westen des Kontinents. Darüber hinaus profitiert die Region in besonders hohem Maße von Investitionen seitens China oder der westeuropäischen Rüstungsindustrie.“ Trotz des Ukrainekriegs habe sich die Region in den vergangenen Jahren stark entwickelt, ein Waffenstillstand könnte einen erheblichen zusätzlichen Schub verleihen. Mit dem Aramea Aurora Equity erhalten Investoren Zugang zu Unternehmen, die Dollmann zufolge neben geringeren Lohn-, Energie- und Steuerkosten vom direkten Zugang zum EU-Binnenmarkt profitieren, dem zweitgrößten Wirtschaftsraum weltweit.

Robert Barnjak ergänzt, dass die Region für aktive Investoren gut geeignet sei: „Attraktives Alpha-Potenzial für aktive Fondsmanager ergibt sich vor allem aus der geringen Marktdurchdringung professioneller Investoren und der bisher geringen Research-Abdeckung.“ Außerdem sei die Region kaum über ETFs investierbar – in Deutschland stehe lediglich ein einziger ETF zur Verfügung, der zudem eine unausgewogene Länderallokation aufweist: Polen dominiert mit 70 Prozent, gefolgt von Ungarn mit 20 Prozent und Tschechien mit 10 Prozent. Darüber hinaus seien Banken mit 50 Prozent übergewichtet. „Der osteuropäische Aktienmarkt wird außerdem von Small und Mid Caps dominiert, was aktiven Managern zusätzliche Chancen eröffnet.“ Der Aramea Aurora Equity biete vor diesem Hintergrund einen professionellen Zugang zu einer schwer investierbaren Region in einer regulierten Fondsstruktur.

Im Überblick: Aramea Aurora Equity

I-Klasse R-Klasse ISIN DE000A41EDN8 DE000A41EDP3 WKN A41EDN A41EDP ESG-Klassifizierung Artikel 6 Management Fee 0,90 Prozent 1,50 Prozent Davon Be.-Pro. - 0,60 Prozent Verwahrstellenvergütung 0,05 Prozent Performance Fee 15 Prozent (Hurdle Rate: 10 Prozent) High-Water-Mark Ja Mindestanlagesumme 10.000 Euro - Sparplanfähig Ja (Mindestanlage 100 Euro) Ja Domizil & Währung Deutschland (UCITS) & Euro Ertragsverwendung Thesaurierend

Kontakt: Aramea Asset Management AG – www.aramea-ag.de

Ronny Wagner

Leiter Marketing & Public Relations

Mönckebergstrasse 31 • D – 20095 Hamburg

Telefon +49 40 866 488-101

ronny.wagner@aramea-ag.de

Über die Aramea Asset Management AG

Die Aramea Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 35-köpfige Aramea-Team verantwortet ca. 4,5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Dr. Bernd-Christian Balz, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.