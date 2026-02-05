EQS-News: Birla Carbon nimmt neue Continua™ SCM-Produktionslinie in Italien in Betrieb

EQS-News: Birla Carbon / Schlagwort(e): Expansion/ESG

Neue Produktionslinie zur Gewährleistung von Versorgungssicherheit und Produktkonsistenz auf allen Märkten

Das Rohmaterial wird von der kürzlich eingeweihten Pyrolyseanlage von Circtec in den Niederlanden bezogen.

TRECATE, Italien, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Birla Carbon gab heute eine neue Produktionslinie in seinem Rußwerk in Trecate, Italien, bekannt. Diese spezielle Anlage dient der Veredelung und Verpackung von Continua™ Sustainable Carbonaceous Material (SCM), einem branchenführenden Kreislaufmaterial, das aus Altreifen gewonnen wird. Mit dieser Markteinführung wird Continua SCM in hoher Qualität und Konsistenz in großen Mengen verfügbar sein und die langfristige Versorgungssicherheit für die Kunden von Birla Carbon weltweit erhöhen.

John Loudermilk, Präsident und CEO von Birla Carbon, sagte zum Start: „Dies ist ein entscheidender Moment für Birla Carbon. Continua SCM ist das beständigste, hochwertigste, kreisförmige Material in der heutigen Rußindustrie und ersetzt einen Teil des Rußes in den meisten Gummi- und Nicht-Gummi-Anwendungen. Es spiegelt auch die branchenübergreifende Zusammenarbeit im Sinne der Nachhaltigkeit wider: Das Rohmaterial stammt aus der neu errichteten Reifenpyrolyseanlage unseres Partners Circtec in den Niederlanden und wird in unserer hochmodernen Verarbeitungsanlage in Trecate verarbeitet und verpackt." Er fügte hinzu: "Die Einführung dieser Linie ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, bis zum Jahr 2030 jährlich 300.000 Tonnen Altreifen in die Industrie zurückzubringen und damit einen Beitrag zu unserem Ziel zu leisten, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen."

John Davidson, Chief Sales, Marketing, and Sustainability Officer, Birla Carbon, betonte die Auswirkungen auf die Kunden und die Nachhaltigkeit: „Die Inbetriebnahme der Continua SCM-Verarbeitungslinie in Trecate erhöht die Verfügbarkeit unseres Kreislaufproduktportfolios für Kunden auf der ganzen Welt. Continua SCM ermöglicht es unseren Kunden, den Einsatz nachhaltiger Materialien in ihren Produkten zu erhöhen und gleichzeitig die von ihnen erwarteten Leistungsstandards beizubehalten. Diese Expansion unterstreicht unser Engagement, die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden in großem Umfang zu unterstützen."

Continua SCM ist eine Reihe von nachhaltigen Lösungen, die in großem Maßstab mit technischem Know-how, höchster Qualität und globaler Reichweite entwickelt wurden, um die Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit von Produkten zu verbessern. Birla Carbon bietet Continua 8000 SCM und seine Varianten für die Reifen-, mechanische Gummiwaren- und Kunststoffindustrie an.

Durch Continua SCM bietet Birla Carbon:

Versorgungssicherheit mit großen Mengen und funktionalem Zusatznutzen

Kombinationsmöglichkeiten für optimale Lösungen

Erhöhter Anteil an recyceltem Material

Niedrigere Homologationskosten

Gleichbleibende Qualität bei Einhaltung der Vorschriften

Der strategische Partner von Birla Carbon in Europa, Circtec, nahm im Januar 2026 seine niederländische Reifenpyrolyseanlage in Betrieb. Details zur Einrichtung hier.

