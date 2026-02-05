EQS-News: DeFi Technologies gibt bekannt, dass das Venture-Portfoliounternehmen Stablecorp die VersaBank als Verwahrstelle für den QCAD Digital Trust ausgewählt hat, wodurch Kanadas erste konforme CAD-Stablecoin vorangetrieben wird

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Vertrag

DeFi Technologies gibt bekannt, dass das Venture-Portfoliounternehmen Stablecorp die VersaBank als Verwahrstelle für den QCAD Digital Trust ausgewählt hat, wodurch Kanadas erste konforme CAD-Stablecoin vorangetrieben wird



05.02.2026 / 16:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Verwahrung bei einer bundesweit regulierten Bank der Kategorie I stärkt die institutionelle Bereitschaft für QCAD von Stablecorp Digital Currencies Inc., da die Akzeptanz zunimmt

Die VersaBank wird als Verwahrstelle für den QCAD Digital Trust von Stablecorp fungieren und damit die institutionelle und regulatorische Infrastruktur hinter QCAD, Kanadas erster konformer CAD-Stablecoin, stärken.

Die Vereinbarung ist darauf ausgelegt, die schrittweise Einführung von tokenisierten kanadischen Dollars zu unterstützen, wobei die VersaBank Verwahrungsgebühren auf der Grundlage der gehaltenen Vermögenswerte und eine Spanne für QCAD-Einlagen erhält, was die Verwahrung als langfristige Einnahmequelle hervorhebt.

Für DeFi Technologies ist dies ein weiterer Beleg für die Richtigkeit seiner Investition in Stablecorp und seiner QCAD-Strategie. Das Unternehmen bekräftigt damit seine Pläne, QCAD-gebundene Produkte auszuweiten, die Liquidität und den Marktzugang zu verbessern und die langfristige Sicherheit bei steigender Nutzung zu gewährleisten.

TORONTO, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass sein Venture-Portfoliounternehmen Canada Stablecorp Inc. („Stablecorp") und der QCAD Digital Trust eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet haben, wonach VersaBank als Verwahrstelle für den QCAD Digital Trust fungieren und die Verwahrung der Reserven für QCAD, Kanadas erste regulierungskonforme Stablecoin in kanadischen Dollar, unterstützen wird.

DeFi Technologies ist ein Investor von Stablecorp und ein strategischer Partner, der sich auf die Skalierung von QCAD in den Bereichen Produktentwicklung, Liquidität und Marktzugang sowie auf die langfristige Sicherheitsplanung konzentriert, da das Volumen und die systemische Bedeutung im Laufe der Zeit zunehmen.

Highlights

Stärkt die institutionelle Infrastruktur für QCAD: Die Verwahrung durch eine staatlich regulierte Bank der Kategorie I sorgt für zusätzliche operative und regulatorische Sicherheit, während QCAD auf den Zahlungs- und Kapitalmärkten expandiert.

Unterstützt eine breitere Distribution und Marktbereitschaft: Die sichere, regulierte Verwahrung von Reservevermögen ist ein wichtiger Baustein für eine stärkere institutionelle Akzeptanz und erweiterte Anwendungsfälle für tokenisierte kanadische Dollar.

Verstärkt die Venture-Strategie von DeFi Technologies: Dieser Meilenstein steht im Einklang mit dem Ansatz von DeFi Technologies, die branchenprägende Infrastruktur für digitale Vermögenswerte zu unterstützen und die Kommerzialisierung durch seine integrierte Plattform zu fördern.

Die Sichtweise von DeFi Technologies auf die Verwahrungsvereinbarung

VersaBank gab bekannt, dass es Verwahrungsdienstleistungen für den QCAD Digital Trust unter Verwendung seiner proprietären VersaVault-Lösung erbringen wird. VersaBank gab außerdem bekannt, dass es eine Gebühr auf Basis des Wertes der verwahrten QCAD-Vermögenswerte und einen Spread auf Basis der QCAD-Einlagen erwartet.

DeFi Technologies betrachtet die regulierte Verwahrung von Reservevermögen als grundlegende Voraussetzung für die Skalierung von Stablecoins, insbesondere da Stablecoins sich von einer frühen Akzeptanz zu einem eher mainstreamigen Finanzworkflow entwickeln.

„Die Sicherung dieser Verwahrungsbeziehung mit einer bundesstaatlich regulierten Bank der Kategorie I ist ein bedeutender Meilenstein für unsere Branche und bringt Stablecorp an die Spitze der Modernisierung der kanadischen Finanzinfrastruktur", sagte Kesem Frank, Chief Executive Officer von Stablecorp. „Diese Zusammenarbeit mit VersaBank setzt einen neuen Standard für die kanadische Digital Asset-Branche, insbesondere im Zusammenhang mit der Ausgabe von Stablecoins. Die VersaVault®-Lösung bietet eine ideale Verbindung von regulatorischer Integrität und technologischer Sicherheit, was für unsere Mission, Kanada auf sichere und konforme Weise mit der globalen digitalen Wirtschaft zu verbinden, von entscheidender Bedeutung ist."

„Die Zulassung von QCAD als Kanadas erster konformer CAD-Stablecoin war ein entscheidender Meilenstein für den kanadischen Markt, und die Auswahl einer bundesstaatlich regulierten Bank der Kategorie I als Verwahrstelle ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Aufbau einer dauerhaften, institutionellen Infrastruktur rund um tokenisierte kanadische Dollar", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies.

„Stablecoins werden zunehmend nicht nur nach ihrer Nützlichkeit beurteilt, sondern auch nach der Stärke der ihnen zugrunde liegenden Betriebs- und Verwahrungsrahmen", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies. „Diese Art von Verwahrungsbeziehung trägt dazu bei, das Vertrauen der Institutionen zu stärken und ermöglicht die nächste Wachstumsphase, in der wir Chancen sehen, QCAD-gebundene Produkte zu erweitern, Liquiditätswege zu vertiefen und eine breitere Akzeptanz in regulierten Marktkanälen zu unterstützen."

DeFi Technologies' fortlaufende Unterstützung für QCAD

Wie bereits angekündigt, beabsichtigen DeFi Technologies und Stablecorp, sich auf die Skalierung von QCAD in drei Kernbereichen zu konzentrieren: (i) QCAD-integrierte Produktentwicklung (einschließlich CAD-gebundener ETPs und strukturierter Lösungen), (ii) Liquidität und Marktzugang (einschließlich institutioneller Ausführung und On-/Off-Ramps) und (iii) Sicherheit und Zukunftssicherheit bei zunehmender Akzeptanz.

Informationen zu dem QCAD Digital Trust und zu Stablecorp

Der QCAD Digital Trust ist ein Trust in Ontario, der die Reservevermögen im Namen der Inhaber von QCAD hält. Stablecorp ist eines der führenden Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur in Kanada und konzentriert sich auf die Entwicklung professioneller Blockchain-Lösungen. In Zusammenarbeit mit Branchenführern entwickelt Stablecorp ausgefeilte, skalierbare konforme Produkte wie QCAD, die als Grundlage für die nächste Generation von Finanzdienstleistungen dienen. Weitere Informationen über QCAD, einschließlich der Reserven und der mit dem QCAD-Programm verbundenen Bedingungen, finden Sie auf der Website von Stablecorp (www.stablecorp.ca) und im Profil des Trusts auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Informationen zu VersaVault® VersaVault® ist der weltweit erste digitale Tresor für sicherheitsbewusste Unternehmen, die ihre hochsensiblen und vertraulichen Dokumente, Daten, Codes, Blockchain-basierten Vermögenswerte und mehr schützen möchten. Er erfüllt die Anforderungen an die regulierte Verwahrung digitaler Vermögenswerte mit sicheren Plattformen. VersaVault® zeichnet sich als SOC2 Typ 1-geprüfte, sicherheitsorientierte Speicherlösung für digitale Vermögenswerte aus, die militärtaugliche Hardware in einem dedizierten, privaten Rechenzentrum nutzt, das speziell für hochsichere und sensible Vorgänge konzipiert wurde. Es ist logisch vom öffentlichen Internet und öffentlichen Blockchains getrennt und wird nicht auf einer öffentlichen Cloud-Infrastruktur gehostet. VersaVault® implementiert robuste Sicherheitsprotokolle, darunter strenge Multi-Faktor-Authentifizierung, robuste Identitätsprüfungen und obligatorische, aber anpassbare Mehrparteien-Genehmigungen, damit Benutzer ihre hochwertigen Vermögenswerte sicher verwalten und darauf zugreifen können.

Informationen zur VersaBank

Die VersaBank ist eine nordamerikanische Bank, die es in sich hat. Die VersaBank ist sowohl in Kanada als auch in den USA staatlich zugelassen und verfügt über ein filialloses, digitales Business-to-Business-Modell, das auf seiner eigenen hochmodernen Technologie basiert und es ihr ermöglicht, unterversorgte Segmente des Bankensektors auf rentable Weise und mit deutlich geringeren Risiken zu bedienen. Da die VersaBank im Wesentlichen alle ihre Einlagen elektronisch über Finanzintermediärpartner erhält und den Großteil ihrer Finanzierung elektronisch abwickelt, profitiert sie von einer erheblichen operativen Hebelwirkung, die die Effizienz und die Eigenkapitalrendite steigert. Im August 2024 führte die VersaBank ihr einzigartiges Finanzierungsprogramm „Receivable Purchase Program" für Point-of-Sale-Finanzierungsunternehmen, das in Kanada seit fast 15 Jahren sehr erfolgreich ist, auf dem unterversorgten US-Markt mit einem Volumen von mehreren Billionen Dollar ein. Die VersaBank ist auch Eigentümerin der in Minneapolis ansässigen DRT Cyber Inc., einem nordamerikanischen Marktführer im Bereich Cybersicherheitsdienstleistungen, der sich mit der schnell wachsenden Zahl von Cyberbedrohungen befasst, denen Finanzinstitute, multinationale Unternehmen und Regierungsbehörden ausgesetzt sind. Über DRT Cyber Inc. verfügt die VersaBank über proprietäres geistiges Eigentum und Technologien, die die nächste Generation digitaler Vermögenswerte für die Banken- und Finanzwelt ermöglichen, darunter die revolutionären tokenisierten Einlagen der Bank. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.versabank.com

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sievalour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, fundierter Research-Berichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Einblicke ermöglicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem kommerzielle Kooperationen mit Stablecorp, die Regulierung und Skalierung der Stablecoin QCAD, das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Presse, KCSA Strategic Communications, defi@kcsa.com; Johan Wattenstrom, Chief Executive Officer, ir@defi.tech, (323) 537-7681

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-gibt-bekannt-dass-das-venture-portfoliounternehmen-stablecorp-die-versabank-als-verwahrstelle-fur-den-qcad-digital-trust-ausgewahlt-hat-wodurch-kanadas-erste-konforme-cad-stablecoin-vorangetrieben-wird-302680387.html

05.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2272310 05.02.2026 CET/CEST