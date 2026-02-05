EQS-News: FIS SCHLIESST ANLEIHEEMISSION IN HÖHE VON 770 MILLIONEN EURO ERFOLGREICH AB

EQS-News: FIS / Schlagwort(e): Miscellaneous

FIS SCHLIESST ANLEIHEEMISSION IN HÖHE VON 770 MILLIONEN EURO ERFOLGREICH AB



Die Transaktion stieß auf großes Interesse bei institutionellen Anlegern und war deutlich überzeichnet.

MONTECCHIO MAGGIORE, Italien, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- FIS - Fabbrica Italiana Sintetici („FIS"), ein führendes italienisches Unternehmen und einer der Top-Player in Europa in der Entwicklung und Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) für die globale Pharmaindustrie, gibt heute die Abwicklung seiner vorrangig besicherten Anleihen in Höhe von 770 Millionen Euro bekannt.

FIS Fabbrica Italiana Sentetici Logo

Die Transaktion umfasst die Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. Euro, die mit 5,250 % p.a. verzinst und zu 100,0 % ihres Nennwerts ausgegeben werden (die „Festverzinsliche Schuldverschreibungen"), sowie vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 470 Mio. Euro, die mit dem Dreimonats-Euribor zuzüglich 325 Basispunkten verzinst werden (die „Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen" und, zusammen mit den festverzinslichen Schuldverschreibungen, die „Schuldverschreibungen"). Die Schuldverschreibungen wurden am Datum dieses Dokuments zur Notierung an der offiziellen Liste der Luxemburger Börse und zum Handel am Euro MTF Markt zugelassen.

Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden im Februar 2031 fällig. Im Zusammenhang mit der Emission der Anleihe hat die FIS auch ihre bestehende revolvierende Kreditfazilität von 80 Mio. € auf 160 Mio. € aufgestockt und damit die Liquiditätsposition und finanzielle Flexibilität der Gruppe weiter gestärkt. Die Anleiheemission war deutlich überzeichnet, was das große Vertrauen des Marktes in die Strategie und die finanziellen Fundamentaldaten von FIS unterstreicht.

Im Zusammenhang mit der Emission erhielt FIS ein Corporate Family Rating (CFR) von Moody's (von B3 mit positivem Ausblick auf B2 mit stabilem Ausblick) und ein Issuer Default Rating (IDR) von Fitch Ratings (von B mit positivem Ausblick auf B+ mit stabilem Ausblick), während Standard and Poor's das Issuer Credit Rating (ICR) von B mit stabilem Ausblick bestätigte. Die Ratings für die Anleihen sind B2 (Moody's), BB- (EXP) (Fitch) und B (Standard and Poor's).

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser Anleiheemission", sagte Daniele Piergentili, CEO und Chairman von FIS. „Die starke Reaktion der Investoren spiegelt das Vertrauen des Marktes in unser Geschäftsmodell und unsere langfristige Strategie wider.Diese Transaktion bestätigt unsere Entschlossenheit, weiter zu wachsen und gleichzeitig eine solide und flexible Finanzstruktur aufrechtzuerhalten."

BNP PARIBAS und Goldman Sachs International fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren und physische Bookrunner. Nomura als gemeinsamer globaler Koordinator.

Banca Akros, Barclays, BofA Securities, BPER, Citigroup, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, KKR, Morgan Stanley, RBC und UniCredit fungierten als gemeinsame Bookrunner.

FIS wurde von Latham & Watkins und Ropes & Gray als Rechtsberater beraten, Pirola Pennuto Zei & Associati fungierte als Steuerberater. PwC fungierte als unabhängiger Wirtschaftsprüfer für die Emittentin.

ÜBER FIS

FIS (Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.) wurde 1957 in Montecchio Maggiore (Vicenza, Italien) gegründet und wird heute von Bain Capital Private Equity kontrolliert. Das Unternehmen ist in Italien führend und gehört in Europa zu den Top-Playern in der Entwicklung und Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) für die globale Pharmaindustrie und gilt als internationale Referenz im Bereich CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization). FIS betreibt drei Werke in Italien (Montecchio Maggiore, Termoli und Lonigo), Handelsbüros in Nordamerika und Japan sowie Betriebsstätten in China und Indien. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 2.300 Mitarbeiter, von denen etwa 270 im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Ab April 2024 wird FIS von Chief Executive Officer und Chairman Daniele Piergentili geleitet.

Für weitere Informationen Micaela Colamasi, Leiterin der Unternehmens- und Produktkommunikation

Ph. +39 338 71 88 939 | Email. Micaela.Colamasi@fisvi.com

Pressestelle FIS | Image Building: Tel. +39 02 89011 300 | E-Mail. fis@imagebuilding.it

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze bestimmter Rechtsordnungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, solche, die sich auf die zukünftige Finanzlage und die Betriebsergebnisse der FIS und ihrer Tochtergesellschaften (die „Gruppe"), ihre Strategien, Pläne, Ziele und Zielvorgaben, zukünftige Entwicklungen auf den Märkten, an denen die Gruppe teilnimmt oder teilzunehmen versucht, oder erwartete regulatorische Änderungen auf den Märkten, auf denen die Gruppe tätig ist oder tätig zu werden beabsichtigt, beziehen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie „anstreben", „antizipieren", „glauben", „fortsetzen", „könnten", „einschätzen", „erwarten", „prognostizieren", „Anleitung", „beabsichtigen", „können", „planen", „potenziell", „vorhersagen", „projiziert", „sollten" oder „werden" oder der Verneinung solcher Begriffe oder anderer vergleichbarer Terminologie erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Wir weisen Sie darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und auf zahlreichen Annahmen beruhen. Unsere tatsächlichen Betriebsergebnisse, einschließlich unserer Finanzlage und Liquidität sowie der Entwicklung der Branchen, in denen wir tätig sind, können erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen (und negativer ausfallen) als in diesen Aussagen angenommen. Selbst wenn unsere Betriebsergebnisse, einschließlich unserer Finanzlage und Liquidität, sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2877950/FIS_Logo.jpg

