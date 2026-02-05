EQS-News: Hannover Rück steigert Prämienvolumen trotz wettbewerbsintensiven Marktumfelds und erzielt 2025 einen Nettokonzerngewinn von 2,6 Mrd. EUR

EQS-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Hannover Rück steigert Prämienvolumen trotz wettbewerbsintensiven Marktumfelds und erzielt 2025 einen Nettokonzerngewinn von 2,6 Mrd. EUR

Prämienwachstum in der Erneuerung in der traditionellen Schaden-Rückversicherung zum 1. Januar 2026 von 3,3 %; durchschnittlicher risikoadjustierter Preisrückgang von 3,2 %

Überwiegend stabile Konditionen unterstützen eine weiterhin hohe Qualität des gezeichneten Geschäfts

Vorläufiger Nettokonzerngewinn 2025 von 2,6 Mrd. EUR im Rahmen der Erwartungen

Ausblick für 2026 bestätigt: Nettokonzerngewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR

Hannover, 5. Februar 2026: Die Hannover Rück hat in der Vertragserneuerung zum 1. Januar 2026 die Prämieneinnahmen in der traditionellen Schaden-Rückversicherung um 3,3 % gesteigert. Bei insgesamt immer noch guter Qualität des erneuerten Geschäfts war dabei ein durchschnittlicher risikoadjustierter Preisrückgang von 3,2 % zu verzeichnen.

„Wir konnten in den Erneuerungen zum Jahresbeginn in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld profitabel wachsen. Unsere starke Marktposition, die langjährigen, partnerschaftlichen Kundenbeziehungen und unsere Kostenvorteile haben maßgeblich dazu beigetragen“, sagte Clemens Jungsthöfel, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. „Deutlichere Preisrückgänge in einzelnen Sparten konnten wir im Gesamtportefeuille dank unserer breiten Aufstellung in Teilen ausgleichen. Dort wo das Geschäft profitabel ist, haben wir Marktanteile hinzugewinnen können. Die Qualität unseres gezeichneten Geschäfts bleibt insgesamt auf einem guten Niveau.“

Auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Finanzzahlen stieg der Nettokonzerngewinn im Geschäftsjahr 2025 auf 2,64 Mrd. EUR (2,33 Mrd. EUR). Damit hat die Hannover Rück ihr im vierten Quartal 2025 angehobenes Jahresgewinnziel von rund 2,6 Mrd. EUR erreicht.

Weiteres Prämienwachstum in der Erneuerung zum 1. Januar

Zum 1. Januar 2026 standen Verträge mit einem Prämienvolumen in Höhe von 10.196 Mio. EUR zur Erneuerung an. Das entspricht 61 % des Geschäfts in der traditionellen Schaden-Rückversicherung (ohne fakultative Rückversicherung, Geschäft mit der Verbriefung von Versicherungsrisiken und strukturierte Rückversicherung).

Die Hannover Rück hat Verträge mit einem Volumen von 9.369 Mio. EUR erneuert und in Höhe von 827 Mio. EUR gekündigt. Zusammen mit 1.165 Mio. EUR aus neuen und restrukturierten Verträgen sowie aus veränderten Preisen und Anteilen wuchs das erneuerte Prämienvolumen um 3,3 % auf 10.535 Mio. EUR.

„Während die Vertragsbedingungen weitgehend stabil blieben, haben wir insbesondere in wettbewerbsintensiven Sparten sowie bei Verträgen mit moderatem Schadenverlauf deutlichere Preisrückgänge gesehen als erwartet“, sagte Sven Althoff, im Vorstand der Hannover Rück zuständig für die Schaden-Rückversicherung. „Trotzdem ist das Preisniveau oberhalb des langjährigen Durchschnitts und weiterhin risikoadäquat. Daher haben wir unser Portefeuille weiter profitabel ausgebaut, indem wir Kundenbeziehungen gestärkt sowie neue aufgebaut haben. Das proportionale Geschäft profitierte vom Wachstum des Originalgeschäfts unserer Kunden. Darüber hinaus konnten wir unseren eigenen Retrozessionsschutz weiter verbessern.“

Regionale Märkte: weiterhin starke Marktpositionen

Das Prämienvolumen in der Region Amerika wuchs um 6,5 %. Mehr als die Hälfte des Geschäfts wird im weiteren Jahresverlauf 2026 erneuert. In den USA blieb das Volumen im Sachgeschäft stabil. Die Preise blieben risikoadäquat, auch wenn sie rückläufig waren. Die US-Haftpflichtversicherung bot selektive Wachstumsmöglichkeiten bei insgesamt stabilen Preisen. In Kanada spiegelte ein stabiles Erneuerungsergebnis die weiterhin starke Wettbewerbsposition wider.

In der Region Europa, Naher Osten und Afrika blieb das Prämienvolumen mit einem Wachstum von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Trotz intensiven Wettbewerbs insbesondere bei Naturkatastrophendeckungen konnte ein gutes Profitabilitätsniveau gehalten werden. Die Region bot vielfältige Wachstumsmöglichkeiten, die jedoch durch höhere Selbstbehalte einzelner Kunden – insbesondere in Deutschland – teilweise gedämpft wurden. Die Erneuerungen waren überwiegend preisgetrieben, während die Vertragsstrukturen weitgehend unverändert blieben.

In der Region Asien-Pazifik erhöhte sich das Prämienvolumen leicht um 1,9 %. In einem herausfordernden Marktumfeld mit intensivem Wettbewerb waren auch erste Zeichen für eine Ausweitung der Konditionen zu beobachten. Geschäft mit unerwartet niedrigem Preisniveau beziehungsweise schlechteren Konditionen wurde in Teilen bewusst nicht erneuert. Trotzdem konnte die Hannover Rück ihr profitables Portefeuille insgesamt stabil halten. In Teilen Südostasiens stieg in schadenintensiven Märkten insbesondere die Nachfrage nach Naturkatastrophenschutz.

Spezialgeschäft: anhaltend gute Qualität des gezeichneten Geschäfts

Im Spezialgeschäft, in dem die Sparten Fakultative Rückversicherung, Kredit, Kaution und politische Risiken, die Luftfahrt- und Transportrückversicherung, das Agrargeschäft sowie die Bereiche Cyber und Digital zusammengefasst sind, stieg das Prämienvolumen in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld um 5,8 %.

Die Sparte Kredit, Kaution und politische Risiken profitierte von einem weiterhin attraktiven Marktumfeld und erzielte ein zweistelliges Wachstum. Dagegen führte in der Luftfahrt- und Transportrückversicherung eine diszipliniertere Zeichnungspolitik zu einem Volumenrückgang. Im Luftfahrtgeschäft waren für nicht-proportionale Deckungen Ratenanstiege zu verzeichnen. Insgesamt blieben die Preise jedoch weitgehend stabil, während im Transportbereich der Druck auf die Preise und die Konditionen höher war als erwartet. Das Agrargeschäft legte in Kernmärkten wie Brasilien und den USA bei unveränderter Ratenqualität weiter zu. Im Digital- und Cybergeschäft konnten Marktanteile erhalten und neues Geschäft erschlossen werden.

Im fakultativen Rückversicherungsgeschäft führte, insbesondere im Bereich der Sachversicherung, ein Überangebot an Kapazitäten zusammen mit steigenden Selbstbehalten der Kunden zu Preisrückgängen. Auf Basis risikoadäquater Preise konnte das Geschäft jedoch in großen Teilen erfolgreich erneuert und auch neue Verträge gezeichnet werden.

Im Naturkatastrophengeschäft führte die reichlich vorhandene Kapazität im Markt zu einem intensiveren Wettbewerb und zu risikobereinigten Ratenreduzierungen von 10 % bis 20 %, sowohl in internationalen Märkten als auch in den USA. Dennoch blieben die Preise insgesamt weiterhin auskömmlich. Mit dem erfolgreichen Start von Hannover Re Capital Partners konnte die Zusammenarbeit mit dem Kapitalmarkt im Bereich der Naturkatastrophendeckungen gestärkt werden.

Die Nachfrage nach Strukturierter Rückversicherung entwickelte sich weiterhin sehr positiv. Trotz verstärktem Wettbewerb konnte die weitaus überwiegende Zahl der Verträge erneuert und neue Vertragsbeziehungen erschlossen werden. Wichtige Erfolgsfaktoren waren hierbei die enge Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Underwriting-Teams sowie die jahrelangen Marketingaktivitäten. Insgesamt ist allerdings mit einem rückläufigen Prämienvolumen zu rechnen, das auf verringerte Abgaben bei einzelnen Großverträgen zurückzuführen ist.

Vorläufige Kennzahlen für das Gesamtjahr 2025

Die Hannover Rück hat auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Finanzzahlen im Geschäftsjahr 2025 einen Rückversicherungsumsatz von 26,8 Mrd. EUR (26,4 Mrd. EUR) erzielt.

Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf 3,5 Mrd. EUR (3,3 Mrd. EUR). Die Schaden-Rückversicherung trug 2,6 Mrd. EUR (2,4 Mrd. EUR) und die Personen-Rückversicherung 0,9 Mrd. EUR (0,9 Mrd. EUR) zum operativen Ergebnis bei. Das erfreulich gute versicherungstechnische Ergebnis in der Schaden-Rückversicherung erlaubte es der Hannover Rück auch im vierten Quartal, die Resilienz der Schadenreserven weiter zu erhöhen und gleichzeitig stille Lasten in den Kapitalanlagen zu realisieren.

Der Nettokonzerngewinn stieg auf 2,64 Mrd. EUR (2,33 Mrd. EUR). Damit hat die Hannover Rück ihr im vierten Quartal angehobenes Jahresgewinnziel von rund 2,6 Mrd. EUR erreicht.

Ausblick für 2026 bestätigt

„Nach Abschluss der Januarerneuerungen und nach einem erfolgreichen Jahr 2025 blicken wir zuversichtlich nach vorne. Unsere umsichtige Planung und starke Markposition eröffnen uns auch in einem intensiver werdenden Wettbewerb weiter profitable Wachstumschancen“, sagte Clemens Jungsthöfel. „Mit unserer konservativen Reservierung in der Schaden-Rückversicherung und dem aktiven Abbau stiller Lasten in den Kapitalanlagen haben wir die Grundlage geschaffen, um auch in den kommenden Jahren nachhaltiges Ertragswachstum zu erzielen.“

Wie bereits im November mitgeteilt, erwartet die Hannover Rück für das Geschäftsjahr 2026 einen Nettokonzerngewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR, das einem Plus von 12,5 % gegenüber der ursprünglichen Prognose des Vorjahres entspricht.

Das währungskursbereinigte Wachstum des Rückversicherungsumsatzes (brutto) sollte in der Schaden-Rückversicherung im traditionellen Geschäft (ohne strukturierte Rückversicherung) im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Im Geschäftsfeld der Schaden-Rückversicherung erwartet die Hannover Rück im Jahr 2026 eine kombinierte Schaden-Kostenquote von unter 87 %.

Im Geschäftsfeld der Personen-Rückversicherung erwartet die Hannover Rück ein Rückversicherungs-Serviceergebnis von rund 925 Mio. EUR.

Die Kapitalanlagerendite soll rund 3,5 % erreichen.

Die Erreichung des Gewinnziels für 2026 basiert auf der Voraussetzung, dass die Großschadenbelastung den Erwartungswert von 2,3 Mrd. EUR nicht wesentlich übersteigt und es zu keinen unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt.

Die Hannover Rück veröffentlicht ihren testierten Jahresabschluss am 12. März 2026.

Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 4.000 Mitarbeitenden weltweit präsent. Das Deutschland-Geschäft der Hannover Rück Gruppe wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Gegründet 1966, wird die Hannover Rück als verlässlicher Partner für innovative Risikolösungen, ausgeprägte Kundennähe und finanzielle Solidität wahrgenommen. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor’s AA- „Very Strong" und A.M. Best A+ „Superior".

Kontakt

External Communications:

Oliver Süß

Tel. +49 511 5604-1502

oliver.suess@hannover-re.com

Verena Lilge

Tel. +49 511 5604-0101

verena.lilge@hannover-re.com

Investor Relations:

Karl Steinle

Tel. +49 511 5604-1500

karl.steinle@hannover-re.com

Axel Bock

Tel. +49 511 5604-1736

axel.bock@hannover-re.com

www.hannover-rueck.de

