EQS-News: Novem Group S.A.: Q3 2025/26 Ergebnis zeigt stabilen Serienumsatz

Novem Group S.A.: Q3 2025/26 Ergebnis zeigt stabilen Serienumsatz

YTD 2025/26 Umsatz von €372,4 Millionen, -7,7% unter YTD 2024/25

Adj. EBIT1 von €22,2 Millionen, -38,7% unter Vorjahr

Starker YTD Free Cash Flow1 von €38,5 Millionen, >100% über Vorjahr

Stabiler Serienumsatz, während Projektverzögerungen Vorseriengeschäft belasteten

Luxemburg, 05. Februar 2026 – Die Novem Group S.A. hat heute ihre Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 veröffentlicht. In den ersten neun Monaten erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von €372,4 Millionen und verzeichnete damit einen Rückgang von -7,7% gegenüber dem Vorjahr.

Unterschiedliche Entwicklung in den Regionen

Der Serienumsatz von €108,1 Millionen entwickelte sich im dritten Quartal 2025/26 verglichen zum Vorjahr (€108,0 Millionen) stabil trotz der geringeren Anzahl an Arbeitstagen infolge verlängerter Werksferien bei den Kunden über den Jahreswechsel. Der Umsatz aus der Vorserie (Tooling) in Höhe von €9,7 Millionen lag aufgrund eines abweichenden Timings von Projektabschlüssen -39,2% unter dem Vorjahresniveau. Zusätzlich wurde der Umsatz von negativen Wechselkurseffekten belastet. Ohne währungsbedingte Einflüsse läge dieser um €5,5 Millionen oder 4,7% höher. Aus Regionensicht verringerte sich der Umsatz in Europa (€-2,1 Millionen gegenüber VJ) aufgrund des schwachen Toolings, während der Serienumsatz im Vergleich zum Vorjahr zulegte. In Americas (€+0,3 Millionen gegenüber VJ) stieg der Umsatz vor allem aufgrund des starken Seriengeschäfts leicht an, dessen positive Entwicklung jedoch weitgehend vom niedrigeren Umsatz aus Tooling aufgewogen wurde. Der geringere Umsatz in Asien (€-4,4 Millionen gegenüber VJ) resultierte in erster Linie aus schwachen Abrufen einiger Plattformen.

In Q3 2025/26 verringerte sich das Adj. EBIT in Höhe von €6,8 Millionen um €-3,2 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Für das dritte Quartal übersetzte sich dies in eine Gewinnmarge1 von 5,8% (VJ: 8,1%), während sich die YTD Adj. EBIT-Marge für die ersten neun Monate auf 6,0% belief. Erneut wurde das Ergebnis durch den weiterhin schwachen Umsatz belastet, der vor allem auf das bereits erwähnte rückläufige Tooling zurückzuführen ist. Unterdessen wirkten sich Einmaleffekte sowie vorteilhafte kommerzielle Positionen positiv auf das operative Ergebnis aus. Bereits implementierte Initiativen zur Kostensenkung trugen weiter zur Sicherung der Profitabilität bei. Zusätzlich wurden weitere Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet, darunter ein Freiwilligenprogramm in Deutschland.

Klimaneutralität in Deutschland

Novem hat sein Klimaversprechen vollumfänglich erfüllt und Klimaneutralität an seinen deutschen Standorten in Eschenbach und Vorbach zum Ende des Kalenderjahres 2025 erreicht.

Starker Free Cash Flow

Im dritten Quartal 2025/26 stieg der Free Cash Flow in Höhe von €21,3 Millionen deutlich um €20,0 Millionen im Vergleich zum Vorjahr (€1,3 Millionen) und unterstreicht damit die Fähigkeit der Gruppe, eine starke Cash Conversion zu erzielen. Diese Entwicklung beruht maßgeblich auf einem höheren operativen Cash Flow, der auf reduzierte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, geringere Einkommensteuerzahlungen und gestiegene sonstige Verbindlichkeiten zurückzuführen ist.

Die Investitionen1 in Höhe von €3,6 Millionen in Q3 2025/26 blieben nahezu auf Vorjahresniveau (€3,5 Millionen) und waren überwiegend Wachstumsinvestitionen zuzuordnen, vor allem in Europa. Aufgrund des gesunkenen Umsatzes erhöhte sich die zugrunde liegende Investitionsquote auf 3,0% verglichen zum Vorjahr (2,8%).

Verbesserter Nettoverschuldungsgrad

Zum 31. Dezember 2025 reduzierte sich das Gesamtumlaufvermögen1 von €126,8 Millionen gegenüber dem Vorjahr (€143,2 Millionen). Die positive Veränderung von €16,4 Millionen ist hauptsächlich auf ein geringeres Werkzeugvermögen (Tooling net), reduzierte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie geringere Vorräte zurückzuführen.

Die Bruttofinanzverschuldung1 von €290,5 Millionen verringerte sich um €-13,0 Millionen zum Vorjahreswert (31. Dezember 2024: €303,5 Millionen). Zum 31. Dezember 2025 sank die Nettofinanzverschuldung1 in Höhe von €120,6 Millionen deutlich unter das Vorjahresniveau von €173,1 Millionen. Infolgedessen verbesserte sich der Nettoverschuldungsgrad1 auf 1,8x Adj. EBITDA1 und lag damit wesentlich unter dem Vorjahr (2,1x).

Die Zwischenmitteilung für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 ist in englischer Sprache auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen zu finden.

_______________________

1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar in der entsprechenden Zwischenmitteilung für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26, welche auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist.

Über Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.500 Mitarbeitende an 11 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von mehr als €541 Millionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

Kontakt Investor Relations Pressekontakt Sophie Badura Isabel Henninger Investor Relations Manager Telefon: +49 174 940 9955 Telefon: +49 9205 18 1676 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com

