EQS-News: Ocean Tomo erweitert seine Fachkompetenz in den Bereichen Radiofrequenzen, Drahtlostechnik und Frequenzspektrum durch die Ernennung von Dan Sleeter zum Director

Sleeters Hintergrund in den Bereichen Verteidigung, Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt sowie sichere Missionssysteme stärkt die technische Führungsposition des Unternehmens im Bereich Reverse Engineering von Drahtlostechnologien und Analyse von Patentansprüchen.

NEW YORK, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Das weltweit tätige Beratungsunternehmen J.S. Held gibt heute bekannt, dass Dan Sleeter, ehemaliger Ingenieur für Hochfrequenzsysteme (HF) der US-Luftwaffe, der Gruppe für Patentanalyse und Reverse Engineering von Ocean Tomo beigetreten ist. Sleeter verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Leitung funktionsübergreifender technischer Teams in den Bereichen KI-gesteuerte HF-Programme, sichere Cloud-Umgebungen und agile Bereitstellungsmodelle, die sowohl Kunden aus dem Bereich der nationalen Verteidigung als auch aus der Wirtschaft unterstützen.

Zusammenfassung der Fachkenntnisse von Dan Sleeter

Über 15 Jahre Erfahrung in der Leitung funktionsübergreifender Teams in den Bereichen KI-gesteuerte RF-Programme, sichere Cloud-Umgebungen und agile Bereitstellungsmodelle.

Fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen HF-Systeme, Frequenzmanagement, Akquisitionsrahmenbedingungen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Nachgewiesene Erfolge bei der Bereitstellung von missionsorientierten, innovationsgetriebenen und technisch anspruchsvollen Lösungen für das US-Verteidigungsministerium und gewerbliche Kunden.

Spezialisierte Kenntnisse in den Bereichen sichere Kommunikation der NSA, TEMPEST/EMSEC, klassifizierte HF-Technik und RFML/AI-gestützte Signalanalyse.

Bietet HF-Einblicke auf nationalem Sicherheitsniveau für Patentanalysen, Reverse Engineering und die Dekonstruktion komplexer Systeme.

Sleeter stützt sich auf eine solide Grundlage aus seiner Tätigkeit bei der US-Luftwaffe und seinem fundierten praktischen Fachwissen im Bereich HF-Technik, um Kunden bei komplexen Systembewertungen, Herausforderungen im Frequenzspektrum und Fragen des geistigen Eigentums zu unterstützen. Seine nachweislichen Erfolge bei der Leitung von Programmen für das US-Verteidigungsministerium (DoD) und kommerzielle Interessengruppen spiegeln sein Engagement für die Ausrichtung auf die Mission, technische Präzision und Innovation wider.

„Dan verfügt über eine seltene Kombination aus Erfahrung im Bereich der nationalen Sicherheit, modernen KI-/ML-Kenntnissen und fundiertem praktischem Ingenieurswissen", erklärte Tim Dorney PhD, Technischer Leiter für Patentanalyse und Reverse Engineering. „Unsere Kunden vertrauen auf unsere präzisen und fundierten Interpretationen hochkomplexer Technologien, und Dans Fachwissen erweitert die Leistungsfähigkeit unseres Teams erheblich."

Sleeters Fachwissen umfasst den gesamten Lebenszyklus von HF-Systemen – Design, Test und Wartung von Technologien für 4G/5G-Netzwerke, WLAN, Radar, Satellitenkommunikation und Bluetooth. Seine Arbeit gewährleistet eine sichere und störungsfreie Kommunikation in den Bereichen Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Unterhaltungselektronik.

„Dans Erfahrungen in den Bereichen sichere Kommunikation, TEMPEST/EMSEC-Konformität und klassifizierte HF-Systemtechnik tragen direkt dazu bei, unsere Fähigkeiten zur Dekonstruktion moderner Funk- und Sensortechnologien zu verbessern", fügte Sam Wiley, Strategic Business Intelligence Team Lead, Patent Analysis and Reverse Engineering, hinzu. „Seine Erfahrung in der Anwendung maschinellen Lernens im HF-Bereich und Automatisierung bei der Spektrumanalyse bietet unseren Kunden, die mit komplexen IP- und technischen Herausforderungen konfrontiert sind, einen entscheidenden Vorteil."

Sleeter hat HF-/KI-gestützte Initiativen geleitet, um das Signalverhalten zu charakterisieren, Interferenzen zu erkennen und Spektrum-Workflows in verschiedenen softwaredefinierten Funkumgebungen zu automatisieren. Diese praktische analytische Tiefe ermöglicht detaillierte Einblicke auf Komponentenebene bei der Bewertung von Patentansprüchen, der Identifizierung von Verletzungswegen oder der Abbildung von Systemarchitekturen für die Kunden von Ocean Tomo.

„Da unsere Kunden mit immer ausgefeilteren Technologien und ebenso komplexen Streitigkeiten konfrontiert sind, ist Dans Kombination aus technischer Exzellenz und analytischer Disziplin genau das, was unsere Kanzlei benötigt", erklärte James E. Malackowski, Mitbegründer von Ocean Tomo, Leiter der Abteilung für geistiges Eigentum und Chief Intellectual Property Officer bei J.S. Held. „Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team willkommen zu heißen."

Branchenexpertise

Bevor er zu Ocean Tomo kam, war Sleeter als leitender Funkfrequenzingenieur tätig bei:

Huntington Ingalls Industries – das größte US-amerikanische Schiffbauunternehmen für Militärschiffe

– das größte US-amerikanische Schiffbauunternehmen für Militärschiffe Alion Science and Technology (jetzt Teil von HII Mission Technologies) – ein führender Rüstungskonzern, der das US-Verteidigungsministerium und die Geheimdienste unterstützt

(jetzt Teil von HII Mission Technologies) – ein führender Rüstungskonzern, der das US-Verteidigungsministerium und die Geheimdienste unterstützt Silver Spring Network– Anbieter von IoT- und Smart-Grid-Netzwerktechnologien

Darüber hinaus war er in den Bereichen HF-Design und Testtechnik tätig bei:

Verizon Wireless – ein weltweit führender Anbieter von 5G- und Glasfaserkommunikation

– ein weltweit führender Anbieter von 5G- und Glasfaserkommunikation L-3 Communications (jetzt Teil von L3Harris) – ein bedeutender Rüstungskonzern, der sich auf sichere Kommunikation und fortschrittliche elektronische Systeme spezialisiert hat

Das einzigartige Verständnis von Ocean Tomos hinsichtlich des Werts geistigen Eigentums (IP) basiert auf der umfassenden Erfahrung des Unternehmens in allen Bereichen, die immaterielle Vermögenswerte betreffen, darunter strategische Planung, Investitionen, Streitigkeiten und Transaktionen. Gerichtsverfahren verfeinern Bewertungsmethoden, während Beratungsaufträge durch reale Erkenntnisse sowohl aus den Vorstandsetagen als auch aus den öffentlichen Märkten geprägt werden. Transaktionsergebnisse – Kauf, Verkauf und Lizenzierung von geistigem Eigentum – bestätigen strategische Entscheidungen und geben Aufschluss darüber, wie geistiges Eigentum in der Praxis bewertet wird. Die von IP-Eigentümern zur Kapitalbeschaffung verwendeten Bewertungen von Ocean Tomo bieten Einblicke, wie Finanzinstitute geistiges Eigentum als bankfähige Vermögenswerte anerkennen. Dieses kontinuierliche Feedback stärkt die Fähigkeit des Teams, zuverlässige und umsetzbare Erkenntnisse zu allen Fragen im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten zu liefern.

Informationen zu J.S. Held

J.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, welches technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Klienten zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute fungieren als vertrauenswürdige Berater für Organisationen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen sowie ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die Kunden in die Lage versetzen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.

Mehr als 1500 Fachleute betreuen Organisationen auf sechs Kontinenten, darunter 84 % der Global-200-Anwaltskanzleien, 75 % der Forbes-Top-20-Versicherungsunternehmen (90 % der NAIC Top 50 Sach- und Unfallversicherer) sowie 71 % der Fortune-100-Unternehmen.

J.S. Held, dessen verbundene Unternehmen sowie Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Dienstleistungen in den Bereichen Audit, Testat oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden über PM Securities, LLC, firmierend als PhoenixIB oder Ocean Tomo Investments, einem Teil von J.S. Held, Mitglied der FINRA/SIPC, angeboten. Alle Rechte vorbehalten.

