EQS-News: Pyrum und UniPyrum unterzeichnen Engineering-Vertrag für erstes gemeinsames Joint Venture-Werk: Start der nächsten Projektphase am Standort Emleben

Pyrum und UniPyrum unterzeichnen Engineering-Vertrag für erstes gemeinsames Joint Venture-Werk: Start der nächsten Projektphase am Standort Emleben



Pyrum und UniPyrum unterzeichnen Engineering-Vertrag für erstes gemeinsames Joint Venture-Werk: Start der nächsten Projektphase am Standort Emleben

Pyrum und UNITANK treiben Joint Venture UniPyrum voran

Genehmigungsverfahren für Werk im thüringischen Emleben hat begonnen

Erster Joint Venture-Auftrag im hohen sechsstelligen Euro-Bereich

Dillingen, Saar 5. Februar 2026 – Nach der erfolgreichen Gründung des gemeinsamen Joint Ventures UniPyrum starten die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, ISIN: DE000A2G8ZX8) und die UNITANK Holding GmbH & Co. KG („UNITANK“) in die nächste entscheidende Projektphase. Mit der Unterzeichnung eines Engineering- und Consultingvertrags zwischen Pyrum und UniPyrum wurde die Grundlage für das erste gemeinsame Werk am Standort des UNITANK-Tanklagers in Emleben geschaffen.

Der abgeschlossene Vertrag umfasst das Genehmigungsverfahren sowie das Basic Engineering und bildet damit die Basis für die anschließende Umsetzungsphase. Zugleich stellt er den ersten Auftrag des Joint Ventures an Pyrum dar und bewegt sich im hohen sechsstelligen Euro-Bereich. Die erste Anzahlung für das Projekt in Emleben wurde bereits geleistet und setzt damit ein klares Signal für den erfolgreichen Projektstart.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Mit der Unterzeichnung des Engineeringvertrags setzen wir gemeinsam mit UNITANK einen entscheidenden Meilenstein für die Umsetzung unseres ersten gemeinsamen Joint Venture-Werks in Europa. Das Werk in Emleben ist ein weiterer Treiber unserer Wachstumsstrategie in Deutschland und schafft die Grundlage für die flächendeckende Einführung unserer zukunftsweisenden Recyclingtechnologie sowie die Versorgung Europas mit systemkritischen Rohstoffen, hergestellt aus Abfall.“

Das Werk in Emleben wird das erste von insgesamt fünf bis zehn geplanten UniPyrum Standorten in Deutschland und Europa sein. Es entsteht auf einem bestehenden Tanklagergelände der UNITANK Gruppe im thüringschen Emleben, das mit seiner Lage nahe der Autobahn sowie umfangreicher logistisch relevanter Infrastruktur hervorragende Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb der modernen Recyclinganlage bietet.

In den vergangenen Wochen fanden bereits erste Strategiemeetings des Managementteams von UniPyrum statt. Dabei wurden die nächsten operativen Schritte sowie die weitere Standortentwicklung abgestimmt. Zudem wurde das Joint Venture mit ersten Finanzmitteln ausgestattet, die unter anderem der Identifikation strategischer Standorte für zukünftige Werke dienen.

Die nächsten Schritte sehen vor, potenzielle Standorte für die nächsten beiden gemeinsamen Projekte in Deutschland zu ermitteln und die hierfür erforderlichen Planungs- und Genehmigungsverfahren einzuleiten. Zu diesem Zweck wird das Joint Venture qualifiziertes Fachpersonal einstellen, um eine zeitnahe und effiziente Umsetzung der Maßnahmen sicherzustellen.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffe nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Angesehene Zertifikate wie REACH und ISCC Plus belegen die Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte.

www.pyrum.net



Über UNITANK

Mit über 1,3 Millionen Kubikmeter Lagerkapazität an sieben Standorten gehört UNITANK zu den führenden unabhängigen Betreibern von Tanklagern in Deutschland und Belgien. Neben der regionalen Versorgung von Energieprodukten lagert das hamburger Unternehmen traditionell auch einen erheblichen Anteil der nationalen strategischen Notreserven der Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs Belgien. UNITANK ist damit einen wichtiger Bestandteil der kritischen Infrastruktur in Europa.

www.unitank.com



Über UniPyrum

Anfang Januar 2026 haben die saarländische Pyrum Innovations AG und die Hamburger UNITANK Holding GmbH & Co. KG („UNITANK“), ein führender Betreiber unabhängiger Tanklager, das Joint Venture UniPyrum gegründet. Ziel des Gemeinschaftsunternehmens ist der Bau und Betrieb von bis zu zehn Recyclingwerken. Das erste Werk entsteht auf dem Gelände des UNITANK-Tanklagerstandorts in Emleben. Pyrum hält 49% am Eigenkapital, die UNITANK-Gruppe 51%. Jeder Standort wird zunächst mit mindestens drei hochmodernen Thermolysereaktoren ausgestattet, die jährlich rund 22.000 Tonnen Altreifen recyceln können. Dank der modularen Bauweise der Pyrum-Technologie lassen sich die Kapazitäten flexibel an den jeweiligen Standort anpassen und bei Bedarf erweitern.



Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com



Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



UNITANK Holding GmbH & Co. KG

Steckelhörn 9

20457 Hamburg

info@unitank.com

