EQS-News: Robin Zeng: Mit „Zero Carbon"-Technologie das Zeitalter der nachhaltigen Energie einläuten

NINGDE, China, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Dr. Robin Zeng, Chairman und CEO von CATL, hielt am 3. Februar auf dem World Laureate Summit und dem World Governments Summit in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Rede über die Zukunft der Energie. Vollständiger Text unten:

Im Laufe der Menschheitsgeschichte war Energie die treibende Kraft für das Wachstum der Zivilisation. Jeder große Entwicklungssprung der Menschheit ging mit einer Energierevolution einher. Heute erleben wir eine weitere revolutionäre Energiewende, vergleichbar mit dem Übergang der Menschheit von den Jägern und Sammlern zu den Agrargesellschaften – von einer Ära, in der wir fossile Brennstoffe aufspüren und sammeln, zu einer Ära, in der wir Energie in Wind- und Solarparks ernten und in Batterien speichern können.

Diese Revolution wird durch den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt ermöglicht, der praktische Lösungen liefert und die Kosten senkt. Nach Angaben der IEA und des BNEF sind die Kosten für LFP-Batterien und Solaranlagen in den letzten zehn Jahren um etwa 80 % gesunken. Nachhaltige Energielösungen haben sich von der technischen Machbarkeit zu einer wirtschaftlich überzeugenden Wahl entwickelt.

CATL verhilft erneuerbaren Energien zu echter wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit in einer ganzen Reihe von Anwendungen. Im Bergbausektor werden in Chile und der Demokratischen Republik Kongo von CATL betriebene Solar-plus-Speichersysteme eingesetzt, die abgelegene Betriebe zu etwa einem Viertel der Kosten von Dieselgeneratoren mit Strom versorgen.

Ein ähnlicher Wandel vollzieht sich bei den industriellen Anwendungen. In Pakistan sorgt das rasche Wachstum der dezentralen Solarenergie in Verbindung mit den Energiespeicherlösungen von CATL für eine zuverlässige Stromversorgung der örtlichen Zementwerke, wodurch die Stromkosten um die Hälfte gesenkt werden konnten.

In Kalifornien sehen wir, wie die Stromsysteme der Zukunft im Netzmaßstab aussehen werden. Mit dem Ausbau der Speicherkapazitäten hat sich die durch den hohen Anteil der erneuerbaren Energien verursachte „Entenkurve" deutlich entspannt. 2025 verzeichnete das Netz mehr als 1.800 Stunden, in denen saubere Energie die gesamte Stromnachfrage deckte oder übertraf, was zeigt, was möglich ist, wenn erneuerbare Energien und Speichersysteme zusammenwachsen.

Diese Entwicklungen weisen auf eine umfassendere Realität hin: In vielen Regionen wird saubere Energie nicht nur wegen der Klimaziele eingesetzt, sondern auch, weil der technologische Fortschritt sie zur wirtschaftlichsten Option gemacht hat.

Wir begrüßen den tiefgreifenden Wandel hin zu einer Netto-Null-Ära im Energiebereich. Das Energiesystem der Zukunft lässt sich meiner Meinung nach mit drei Worten beschreiben: verteilt, intelligent, zirkulär.

Erstens werden sich dezentrale Stromversorgungssysteme, die erneuerbare Energiequellen und moderne Batteriespeicher umfassen, weltweit ausbreiten, insbesondere in Gebieten mit schwacher Netzinfrastruktur. Dies wird einen Großteil der Energie aus fossilen Brennstoffen ersetzen, die zentralisiert ist und stark von Großkraftwerken und einem starken Netz abhängt.

Ein hoher Anteil an erneuerbarer Energie stellt jedoch neue Herausforderungen an den stabilen Betrieb von Stromsystemen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat CATL eine innovative netzbildende Hochspannungs-Energiespeichertechnologie entwickelt, die als Stabilisator für kohlenstofffreie Energiesysteme dienen kann. Sie kann die Netzfrequenz regulieren, die Blindleistung kompensieren, die Dämpfung steuern und die Systemträgheit unterstützen. Außerdem bietet es hervorragende Schwarzstartfähigkeiten, die bei großflächigen Stromausfällen, wie dem in Spanien im vergangenen Jahr, von entscheidender Bedeutung sind.

Diese Technologie wurde im Rahmen von technischen Versuchen erfolgreich validiert, und in China wenden wir sie an, um einen netzunabhängigen Industriepark zu errichten, der vollständig mit Wind- und Solarenergie versorgt wird und eine 40-GWh-Batterieanlage speist. Es zeigt, wie fortschrittliche Energietechnologie ein Netto-Null-Stromsystem schaffen kann.

Die Energiesysteme der Zukunft werden nicht nur dezentralisiert, sondern auch intelligenter sein. Sie werden in der Lage sein, große Datenmengen zu verarbeiten und sich an Schwankungen bei der Erzeugung und dem Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energien anzupassen. Eine fortschrittliche KI-gestützte Planung und Optimierung wird erforderlich sein, um Energieangebot und -nachfrage auszugleichen. So setzen wir beispielsweise KI ein, um das Energiesystemmanagement für das AI Data Center von SenseTime in Shanghai zu verbessern und den schwankenden Energiebedarf von Rechenaufgaben zu steuern.

Drittens ist die Kreislaufwirtschaft entscheidend für das Erreichen einer kohlenstofffreien Energieversorgung. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen, die bei Gebrauch verbrannt werden, können die Materialien für kohlenstofffreie Energiesysteme recycelt werden. CATL steht bei diesen Bemühungen an vorderster Front und hat die bisher höchsten Rückgewinnungsraten in der Branche erzielt: 99,6 % für Nickel und Kobalt und 96,5 % für Lithium. Um eine stabile, nachhaltige Versorgung mit wichtigen Rohstoffen aufzubauen, arbeiten wir auch eng mit Nichtregierungsorganisationen und Mitbewerbern aus der Branche zusammen, um eine Kreislaufwirtschaft in diesem Sektor zu fördern.

Angetrieben durch kontinuierliche Fortschritte bei kohlenstofffreien Technologien ist das Zeitalter der nachhaltigen Energie keine ferne Vision mehr – es rückt rasch näher. Meiner Einschätzung nach wird das Jahr 2030 den wahren Beginn des Zeitalters der nachhaltigen Energie markieren.

Wie können wir dorthin gelangen? Meine Antwort lautet: Die Wissenschaft zeigt uns, was möglich ist, aber Technik und Produktion bestimmen, wie schnell wir es umsetzen.

Die Grundlagenforschung bleibt die ultimative Quelle der Transformation. Durchbrüche in der Materialwissenschaft, künstliche Intelligenz und neue Energiesysteme werden auch in Zukunft bestimmen, wie die Zukunft aussehen kann. Um ehrlich zu sein, haben wir mit den heutigen Technologien vielleicht weniger als 30 % dessen gelöst, was ein vollständig nachhaltiges Energiesystem erfordert. Viele bahnbrechende Technologien müssen erst noch entwickelt werden, und es liegt noch viel Grundlagenforschung vor uns.

Damit die Technologie die Welt wirklich verändern kann, muss sie über die Labore hinausgehen und in großem Maßstab eingesetzt werden. Heute haben wir wissenschaftliche und technologische Durchbrüche in Pionierbereichen wie der Condensed-Battery-Technologie, Festkörperbatterien und Perowskit-Solarbatterien erzielt. Doch es bleibt noch viel zu tun, um diese Innovationen vom Labor auf den Markt zu bringen. Deshalb investieren wir massiv in Forschung und Entwicklung, mehr als alle anderen Akteure der Branche zusammen.

Der Kampf gegen die globale Erwärmung scheint zwar ein Klimaproblem zu sein, ist aber im Wesentlichen ein Energieproblem und ein grundlegendes Entwicklungsthema. Wir glauben, dass internationale Zusammenarbeit der effizienteste Weg ist, um dieses Problem zu lösen, und wir sind bereit, Batterietechnologien und Erfahrungen mit der Welt zu teilen. Wir haben uns vom Export von Batterien in den Anfängen zu einer „lokalen Produktion für lokale Märkte" entwickelt. Wir lizenzieren auch Technologien an unsere Partner, um sie beim Bau ihrer eigenen Batterieanlagen zu unterstützen.

Um den Übergang zu einem nachhaltigen Energiezeitalter zu beschleunigen, müssen wir fortschrittliche Energietechnologien weltweit effizienter und erschwinglicher machen. Auf einigen Märkten sind jedoch unserer Erfahrung nach die Bau- und Ausrüstungsvorschriften die Ursache für höhere Produktionskosten. Ich möchte eine Lösung vorschlagen: die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen, die ähnliche Bau- und Ausrüstungsvorschriften wie in China anwenden. Dies wird die Produktivität schnell steigern, wie es sich in China gezeigt hat.

Meine Damen und Herren, eine aktuelle Studie der Columbia University prognostiziert für das Jahr 2027 einen Temperaturanstieg von 1,7 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Um die globale Erwärmung zu bekämpfen, müssen wir unverzüglich Maßnahmen zum Aufbau eines nachhaltigen Energiesystems ergreifen. Dies erfordert technologische Durchbrüche, Mut und Weisheit.

Als Pionier der Energiewende ist CATL bereit, enger mit der Wissenschaftsgemeinschaft , Regierungen, Unternehmen und allen, die sich der Aufgabe verpflichtet fühlen, zusammenzuarbeiten. Lassen Sie uns gemeinsam auf eine Netto-Null-Energie-Zukunft hinarbeiten und den kommenden Generationen eine gesunde, grüne Erde hinterlassen.

