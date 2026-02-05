EQS-NVR: Westwing Group SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Westwing Group SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Westwing Group SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.02.2026 / 12:40 CET/CEST

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Westwing Group SE

Moosacher Straße 88

80809 München

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 05.02.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

19650000

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
www.westwing.com

