Evonik kürzt Dividende und kündigt neue Ausschüttungspolitik an

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Düsseldorf, 05. Feb (Reuters) - Der Essener Spezialchemiekonzern Evonik zieht Konsequenzen aus der lahmenden Entwicklung ⁠der Branche ‍und stellt seine Dividendenpolitik um.

Die zukünftige Ausschüttung solle nun "zur Erhöhung der ‌finanziellen Flexibilität zwischen 40 und 60 Prozent des bereinigten ‍Konzernergebnisses liegen", teilte Evonik am Donnerstag mit. Dies solle erstmals für das Geschäftsjahr 2026 greifen. Für 2025 sollen die Aktionäre rund um die Essener ‍RAG-Stiftung eine Dividende von ⁠einem Euro je Aktie erhalten - nach 1,17 Euro je Aktie im Jahr zuvor.

Im ‍vergangenen Jahr habe Evonik einen bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) in Höhe ⁠von etwa 1,874 Milliarden Euro bei einem Umsatz von etwa 14,1 Milliarden Euro eingefahren. 2024 waren es ‍noch gut zwei ‌Milliarden Euro. Das wirtschaftliche Umfeld werde 2026 herausfordernd bleiben. Vor diesem Hintergrund rechnet Evonik für das laufende Geschäftsjahr mit einem bereinigten Ebitda zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden Euro.

