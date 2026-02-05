EZB lässt Leitzinsen im Euroraum unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leitzinsen im Euroraum bleiben auch im neuen Jahr vorerst unverändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins zum fünften Mal in Folge bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Experten hatten dies im Schnitt erwartet./ben/als/DP/jha

