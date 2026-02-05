Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.02.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenWasserstoffErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AmazonBericht Geschäftsjahr 2025
AtlassianBericht 2. Quartal 2026
AurubisBericht 1. Quartal 2026
Barrick MiningBericht Geschäftsjahr 2025
Bloom EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
BNP ParibasBericht Geschäftsjahr 2025
Heidelberger DruckmaschinenBericht 3. Quartal 2026
IREN LimitedBericht 2. Quartal 2026
LindeBericht Geschäftsjahr 2025
ShellBericht Geschäftsjahr 2025
Siemens HealthineersBericht 1. Quartal 2026
Standard LithiumBericht 2. Quartal 2026
Strategy (ehem. MicroStrategy)Bericht Geschäftsjahr 2025
UniCreditBericht Geschäftsjahr 2025
Vestas Wind SystemsBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon
Strategy (ehem. MicroStrategy)
Barrick Mining
Aurubis
Shell
Linde
Standard Lithium
IREN Limited
Siemens Healthineers
Bloom Energy
Heidelberger Druckmaschinen
UniCredit
Atlassian
BNP Paribas
Vestas Wind Systems

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.02.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.02.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.02.202603. Feb. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.02.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.01.202630. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.01.2026
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 04.02.2026gestern, 06:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 04.02.2026
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetgestern, 14:40 Uhr · onvista
Alle Premium-News