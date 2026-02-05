Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.02.2026
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Amazon
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Atlassian
|Bericht 2. Quartal 2026
|Aurubis
|Bericht 1. Quartal 2026
|Barrick Mining
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Bloom Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BNP Paribas
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Heidelberger Druckmaschinen
|Bericht 3. Quartal 2026
|IREN Limited
|Bericht 2. Quartal 2026
|Linde
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Shell
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Siemens Healthineers
|Bericht 1. Quartal 2026
|Standard Lithium
|Bericht 2. Quartal 2026
|Strategy (ehem. MicroStrategy)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|UniCredit
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Vestas Wind Systems
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
