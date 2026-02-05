Frankreich ruft zum Widerstand gegen Shein auf

Paris, 05. Feb (Reuters) - Frankreichs Handelsminister Serge Papin hat Online-Händlern wie Shein den Kampf angesagt und 2026 zu einem "Jahr des Widerstands" erklärt. ⁠Die Plattformen stellten ‍einen unlauteren Wettbewerb für französische Ladenketten dar, sagte Papin am Donnerstag dem Fernsehsender TF1. Es sei unfair, dass ‌physische Geschäfte für die von ihnen verkauften Waren verantwortlich seien, Online-Plattformen jedoch nicht. "Wir müssen uns ‍schützen, denn es herrscht unlauterer Wettbewerb", sagte Papin. "Sie müssen die Verbraucherregeln respektieren, die auch für französische Einzelhändler gelten."

Hintergrund ist ein Gerichtsverfahren in Paris. Dort wird am Donnerstag die Berufung der Regierung gegen ein Urteil vom Dezember verhandelt. Ein Gericht hatte damals ‍den Antrag auf eine dreimonatige Sperrung von ⁠Shein abgelehnt, nachdem auf der Plattform des Unternehmens kinderähnliche Sexpuppen zum Verkauf angeboten worden waren.

Das rasante Wachstum von Shein, das Kleidung zu Tiefstpreisen ‍direkt aus China versendet, hat in vielen europäischen Ländern zu einer Gegenreaktion geführt. Frankreich und die ⁠EU haben bereits Zölle von zwei beziehungsweise drei Euro auf importierte Kleinpakete eingeführt, um den Verkauf einzudämmen.

Papin kündigte zudem an, dass zwei Abgeordnete einen Gesetzesentwurf vorbereiteten, der es der ‍Regierung ermöglichen solle, Online-Plattformen künftig ‌auch ohne richterliche Genehmigung zu sperren. Eine Stellungnahme von Shein zu den Äußerungen des Ministers lag zunächst nicht vor.

Shein befindet sich in Privatbesitz und hat bisher vergeblich versucht, in New York und London an die Börse zu gehen. Nun soll die Aktie an der Börse Hongkong notiert werden. Der Konzern erzielte 2024 einen weltweiten Umsatz von 37 Milliarden Dollar.

(Bericht von Inti Landauro; geschrieben von ⁠Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)