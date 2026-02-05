Hannover Rück trotzt bröckelnden Preisen

München, 05. Feb (Reuters) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück erwartet trotz des verschärften Preisdrucks weiter steigende Gewinne. In den Verhandlungen mit den Erstversicherern zur Jahreswende seien die Preise ⁠im Naturkatastrophen-Geschäft nach einem ‍glimpflichen Hurrikan-Jahr um 10 bis 20 Prozent gesunken, erklärte Hannover Rück am Donnerstag. Der Markt sei "herausfordernder als gedacht", räumte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel ein. Die ‌Nachfrage steige langsamer, während die Rückversicherer das Angebot erhöhten. Die Preise seien in den meisten Regionen aber immer noch auskömmlich, ‍betonte Vorstand Sven Althoff. Sie lägen noch um gut ein Viertel über dem Niveau von 2021.

Hannover Rück habe deshalb in der jüngsten Erneuerungsrunde 3,3 Prozent mehr Geschäft gezeichnet und das Prämienvolumen auf 10,5 Milliarden Euro gesteigert. Im Schnitt seien die Preise risikobereinigt um 3,2 Prozent gesunken. "Deutlichere Preisrückgänge in einzelnen Sparten konnten wir im Gesamtportefeuille dank ‍unserer breiten Aufstellung in Teilen ausgleichen", erklärte Jungsthöfel. "Die Qualität ⁠unseres gezeichneten Geschäfts bleibt insgesamt auf einem guten Niveau." In den Verhandlungen standen immerhin 61 Prozent des Geschäfts in der traditionellen Schaden-Rückversicherung zur Erneuerung an.

NETTOGEWINN KLETTERT 13 PROZENT

Der Trend werde sich ‍in den Erneuerungsrunden im April und Juli fortsetzen, erwartet Althoff. Die Preise seien noch immer angemessen, auch wenn die Margenüberschüsse kleiner ⁠würden. In einigen asiatischen Märkten, wo das nicht mehr der Fall sei, werde Hannover Rück weniger Geschäft zeichnen oder sich ganz zurückziehen.

Im abgelaufenen Jahr profitierte Hannover Rück davon, dass die Hurrikan-Saison in den USA unterdurchschnittlich ausfiel. Der Nettogewinn ‍stieg um 13 Prozent auf 2,64 Milliarden ‌Euro. Damit erfüllte die Talanx-Tochter ihre Prognose von 2,6 Milliarden Euro. Dabei habe Hannover Rück die Zuwächse in der Schaden-Rückversicherung genutzt, die Reserven aufzustocken und stille Lasten in den Kapitalanlagen zu realisieren. 2026 soll der Gewinn wie geplant auf mindestens 2,7 Milliarden Euro steigen, wenn die Großschäden sie maximal 2,3 Milliarden Euro kosten. "Unsere umsichtige Planung und starke Marktposition eröffnen uns auch in einem intensiver werdenden Wettbewerb weiter profitable Wachstumschancen", sagte Jungsthöfel.

Der Rückversicherungsumsatz stieg im vergangenen Jahr auf 26,8 (2024: 26,4) Milliarden Euro, für 2026 peilt Hannover Rück ⁠währungsbereinigt ein Wachstum von etwa fünf Prozent an.

