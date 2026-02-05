Insider: Syngenta peilt 2026 milliardenschweren Börsengang in Hongkong an

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Zürich/Hongkong, 05. Feb (Reuters) - Der Agrarchemie- und Saatgutkonzern Syngenta bereitet Insidern zufolge einen der ⁠weltweit größten ‍Börsengänge des Jahres vor. Das zum chinesischen Staatskonzern Sinochem gehörende ‌Unternehmen strebe eine Notierung in Hongkong an, bei der bis ‍zu zehn Milliarden Dollar erlöst werden könnten, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Syngenta erwäge, bis zu 20 Prozent der ‍Anteile zu platzieren. Über ⁠die genaue Größe und den Zeitpunkt sei jedoch noch nicht entschieden worden, dies hänge ‍vom Marktumfeld ab.

Syngenta lehnte eine Stellungnahme zu den Informationen ab. "Wir ⁠kommentieren Marktgerüchte nicht", teilte der Konzern mit. Das Unternehmen prüfe seine Kapitalmarkt-Optionen und berücksichtige dabei das Marktumfeld ‍und andere Faktoren, ‌die für die Aktionäre wichtig seien. "Wie wir immer gesagt haben, beabsichtigen wir, an den Kapitalmarkt zurückzukehren, wenn die Zeit reif ist."

(Bericht von John Revill, Oliver Hirt, Kane Wu und Yantoultra Ngui. Redigiert von Olaf Brenner.

