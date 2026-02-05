Iranischer Außenminister bestätigt Atomgespräche mit USA im Oman

Washington, 04. Feb (Reuters) - Die geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den ⁠USA ‍finden Außenminister Abbas Araghtschi zufolge am Freitag im Oman ‌statt. Das Treffen in der Hauptstadt Maskat sei für ‍10.00 Uhr angesetzt, sagte Araghtschi am Mittwoch. Ein US-Regierungsvertreter bestätigte den Termin. An den Beratungen nehmen der iranischen Nachrichtenagentur Isna ‍zufolge Araghtschi und der ⁠US-Sondergesandte Steve Witkoff teil. Ursprünglich war Istanbul als Ort im Gespräch ‍gewesen, der Iran hatte jedoch auf einer Verlegung ⁠bestanden und will die Themen zudem auf sein Atomprogramm beschränken. Die Zusammenkunft erfolgt vor dem ‍Hintergrund wachsender ‌Spannungen, nachdem US-Präsident Donald Trump der Regierung in Teheran mit Konsequenzen gedroht hatte, sollte keine Einigung erzielt werden.

