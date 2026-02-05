Iranischer Außenminister bestätigt Atomgespräche mit USA im Oman
Washington, 04. Feb (Reuters) - Die geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA finden Außenminister Abbas Araghtschi zufolge am Freitag im Oman statt. Das Treffen in der Hauptstadt Maskat sei für 10.00 Uhr angesetzt, sagte Araghtschi am Mittwoch. Ein US-Regierungsvertreter bestätigte den Termin. An den Beratungen nehmen der iranischen Nachrichtenagentur Isna zufolge Araghtschi und der US-Sondergesandte Steve Witkoff teil. Ursprünglich war Istanbul als Ort im Gespräch gewesen, der Iran hatte jedoch auf einer Verlegung bestanden und will die Themen zudem auf sein Atomprogramm beschränken. Die Zusammenkunft erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Spannungen, nachdem US-Präsident Donald Trump der Regierung in Teheran mit Konsequenzen gedroht hatte, sollte keine Einigung erzielt werden.
