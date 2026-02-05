IRW-News: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt sichert sich innovative Chaperon-Technologie zur Verbesserung der oralen Dünnfilm-Wirkstoffverabreichung

IRW-PRESS: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt sichert sich innovative Chaperon-Technologie zur Verbesserung der oralen Dünnfilm-Wirkstoffverabreichung

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 5. Februar 2026 - BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FSE: BXT), ein biowissenschaftliches Innovationsunternehmen mit Schwerpunkt auf fortschrittlichen Arzneimittel-Verabreichungssystemen, gab heute die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) bekannt, die eine geplante Transaktion beschreibt, im Rahmen derer sich BioNxt exklusive Rechte an einer fortschrittlichen Chaperon-Technologie für oral auflösbare Anwendungen von einem externen Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf chaperon-gestützte Verabreichungssysteme sichern würde.

Die geplante Transaktion soll die proprietäre oral auflösbare Dünnfilm-Plattform (ODF) von BioNxt signifikant weiterentwickeln, indem eine Chaperon-Technologie mit variabler Affinität erworben und integriert wird. BioNxt geht davon aus, dass die Sicherung dieser Rechte das Potenzial hat, Wirkstoffstabilität, Absorptionseffizienz und die Gesamtleistung der Formulierung bei sublingualer und bukkaler Verabreichung zu verbessern - zentrale Werttreiber für die Reformulierung bereits zugelassener Medikamente, die Erweiterung von Lifecycle-Management-Strategien sowie die Stärkung der Plattformdifferenzierung, insbesondere bei neurologischen und anderen chronischen Erkrankungen. Die neu gesicherte Verabreichungstechnologie soll gezielt dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit der ODF-Plattform von BioNxt durch verbesserte Stabilität, höhere Absorptionseffizienz und konsistentere Wirkstoffabgabe weiter zu steigern.

Diese Initiative ist von strategischer Bedeutung für BioNxt, erklärte Hugh Rogers, CEO von BioNxt Solutions Inc. Durch die Sicherung der Rechte an einer chaperon-gestützten Verabreichungstechnologie stärken wir unsere orale Dünnfilm-Plattform und erweitern das Spektrum an Wirkstoffen, die effektiv in schnell lösliche, schluckfreie Darreichungsformen überführt werden können - einschließlich Therapien für neurologische Erkrankungen, bei denen eine konstante Wirkstoffaufnahme und eine hohe Therapietreue entscheidend sind. Dies unterstützt eine skalierbare, IP-getriebene Wachstumsstrategie und stärkt unser langfristiges kommerzielles Potenzial.

Chaperon-gestützte zielgerichtete Wirkstoffverabreichung: Verbesserung der Arzneimittelperformance

Die chaperon-gestützte Wirkstoffverabreichung wird als neuartiger Formulierungs- und Verabreichungsansatz entwickelt, der darauf abzielt, die Leistungsfähigkeit von Arzneimittelformulierungen durch eine kontrolliertere und konsistentere Abgabe am Applikationsort zu verbessern. Die Technologie soll eine höhere Stabilität, bessere Absorptionseffizienz und eine besser vorhersagbare Wirkstoffexposition ermöglichen, ohne die Integrität des zugrunde liegenden pharmazeutischen Wirkstoffs zu beeinträchtigen.

Dieser Ansatz besitzt potenzielle Anwendbarkeit in einer Vielzahl therapeutischer Bereiche, in denen zuverlässige Dosierung, Verträglichkeit und Therapietreue von zentraler Bedeutung sind. Dazu zählen neurologische und neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer-Krankheit, Parkinson-Erkrankung, Demenz und schwere depressive Störungen; Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis, Lupus und Diabetes; Infektionskrankheiten, einschließlich bakterieller und fungaler Infektionen wie Tuberkulose; sowie onkologische Anwendungen, insbesondere bei soliden Tumoren, bei denen eine konsistente Wirkstoffabgabe von besonderer Relevanz sein kann.

Wichtig ist, dass die chaperon-gestützte Verabreichung keine chemische Modifikation des Wirkstoffs selbst beinhaltet. Vielmehr soll sie die Leistungsfähigkeit von Formulierung und Verabreichung verbessern und gleichzeitig die Schaffung neuen geistigen Eigentums im Bereich Wirkstoffverabreichung, Formulierungsdesign und zielgerichteter Anwendung ermöglichen.

Weiterentwicklung der oralen Dünnfilm-Technologie

Orale Dünnfilme bieten gegenüber klassischen festen Darreichungsformen erhebliche Vorteile, darunter eine schnelle Auflösung, eine verbesserte Therapietreue sowie die Möglichkeit, den First-Pass-Metabolismus zu umgehen. Diese Eigenschaften sind insbesondere bei neurologischen Erkrankungen von Bedeutung, bei denen Schluckbeschwerden, Einnahmemüdigkeit und variable Resorption den Therapieerfolg maßgeblich beeinflussen können. Gleichzeitig stellt die schnell lösliche Umgebung der Mundhöhle auch technische Herausforderungen dar, etwa hinsichtlich begrenzter Dosierungskapazitäten, kurzer Absorptionsfenster sowie einer erhöhten Sensitivität gegenüber Wirkstoffstabilität und Löslichkeit.

Durch die Integration der gesicherten Chaperon-Technologie in seine ODF-Formulierungen beabsichtigt BioNxt, die Wirkstoffstabilität und die zielgerichtete Verabreichungsleistung während Lagerung und schneller Auflösung zu verbessern, die Absorptionseffizienz ohne Dosiserhöhung zu steigern und das Spektrum an Wirkstoffen zu erweitern, die in Dünnfilmform reformuliert werden können. BioNxt ist der Auffassung, dass diese Technologie eine bedeutende Weiterentwicklung der oralen Dünnfilm-Plattform darstellt und zur Stärkung der Plattformdifferenzierung, der IP-Positionierung sowie langfristiger Lifecycle-Management-Strategien beiträgt.

Potenzielle therapeutische Anwendungsbereiche

Die gesicherte chaperon-gestützte Verabreichungstechnologie ist als breit skalierbare Plattform konzipiert und besitzt potenzielle Anwendungsmöglichkeiten in der Onkologie (einschließlich solider Tumoren wie Brust-, Pankreas- und Prostatakrebs), bei neurologischen und neurodegenerativen Erkrankungen (einschließlich Alzheimer-Krankheit, Parkinson-Erkrankung, Demenz und schwerer Depression), bei ausgewählten bakteriellen und fungalen Infektionen sowie bei Autoimmunerkrankungen.

IP-Eigentum, Optionalität und Plattformökonomie

Gemäß der LOI würde sich BioNxt exklusive Rechte an der Chaperon-Technologie für oral auflösbare Anwendungen sichern, wobei sämtliches damit verbundenes geistiges Eigentum innerhalb des definierten Anwendungsbereichs bei BioNxt liegen würde. Die geplante Transaktion sieht eine Entwicklungs-Roadmap vor, die unter anderem die Prototypenentwicklung sowie zukünftige Patentanmeldungen in wichtigen Jurisdiktionen, einschließlich Europa und den Vereinigten Staaten, umfasst und damit die langfristige IP-Strategie von BioNxt im Bereich zielgerichteter Wirkstoffverabreichung stärkt.

Darüber hinaus räumt die LOI BioNxt ein Vorkaufsrecht (Right of First Refusal) zur Bewertung einer möglichen Rechteerweiterung auf nicht-orale Verabreichungsformate ein, was eine zusätzliche langfristige Plattform-Optionalität über ODF-Anwendungen hinaus eröffnet. BioNxt beabsichtigt, sämtliche Entwicklungsaktivitäten intern zu finanzieren und weiterhin eine plattformbasierte Kommerzialisierungsstrategie zu verfolgen, einschließlich Lizenzierungs- und Co-Development-Modellen.

Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Verhandlung und des Abschlusses endgültiger Verträge. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass solche Vereinbarungen zu den derzeit in Betracht gezogenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen werden.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Plattformen für die Verabreichung von Medikamenten der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Zu seinen proprietären Plattformen gehören sublinguale Dünnfilme, transdermale Pflaster, orale Tabletten und eine neue Plattform für gezielte Chemotherapie, die Krebsmedikamente direkt an Tumore abgibt und gleichzeitig Nebenwirkungen reduziert.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

Kontakt für Investoren & Medien

Hugh Rogers, Mitbegründer, CEO und Direktor

E-Mail: investor.relations@bionxt.com

Tel.: +1 780-818-6422

Web: www.bionxt.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bionxt-solutions

Instagram: https://www.instagram.com/bionxt

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zur Interpretation und Bedeutung der Ergebnisse der präklinischen Studien des Unternehmens, zu den potenziellen Vorteilen der sublingualen, oral auflösbaren Filmtechnologie (ODF) von BioNxt, zum geplanten Übergang zu pharmakokinetischen Studien und Bioäquivalenzstudien am Menschen, die potenzielle Anwendbarkeit der Arzneimittelverabreichungsplattformen des Unternehmens für zusätzliche therapeutische Indikationen sowie Aussagen über zukünftige Entwicklungs-, Zulassungs-, Vermarktungs-, Lizenzierungs- oder Partnerschaftsaktivitäten.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Diese Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem wissenschaftliche und präklinische Entwicklungsrisiken, die Möglichkeit, dass die in Tierversuchen beobachteten Ergebnisse nicht auf Ergebnisse beim Menschen übertragbar sind, der Zeitpunkt, die Kosten, die Durchführung und die Ergebnisse zukünftiger Studien oder klinischer Versuche, Risiken bei der Herstellung und Skalierung, die Abhängigkeit von Drittanbietern, Risiken im Zusammenhang mit der Zulassung und Genehmigung, Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, Entwicklungen im Wettbewerb sowie die allgemeine Wirtschafts- und Kapitalmarktlage.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt BioNxt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

QUELLE: BioNxt Solutions Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82871

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82871&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0909741062

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.