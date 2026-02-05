IRW-News: Inverite Insights Inc.: Pay2Day erneuert Partnerschaft mit Inverite, um auch in Zukunft einen rascheren und zuverlässigeren Workflow bei der Bankverifizierung sicherzustellen

IRW-PRESS: Inverite Insights Inc.: Pay2Day erneuert Partnerschaft mit Inverite, um auch in Zukunft einen rascheren und zuverlässigeren Workflow bei der Bankverifizierung sicherzustellen

VANCOUVER, B.C., 5. Februar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. (Inverite) (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass Pay2Day Inc. (Pay2Day) neuerlich eine Vereinbarung mit Inverite unterzeichnet und das Unternehmen zu seinem bevorzugten Dienstleister für Bankverifizierungen erkoren hat. Der Wechsel erfolgte ab Januar und trat nach Abschluss einer Evaluierungsphase alternativer Drittanbieter am 1. Februar in Kraft.

Pay2Day, ein wachstumsstarkes kanadisches Kreditinstitut, das neben einer Online-Präsenz auch 35 Filialen in den Provinzen Ontario, British Columbia, Alberta und Nova Scotia betreibt, hat im vergangenen Jahr eine umfassende Bewertung von alternativen Anbietern von Bankdaten durchgeführt. Im Anschluss an diese Sondierung hat sich das Institut für eine Rückkehr zu Inverite entschieden, weil es zu dem Schluss gekommen ist, dass betriebliche Zuverlässigkeit, Datenkonsistenz und ein reaktionsfähiger Support von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung effizienter Kreditvergabeverfahren auf der ersten Entscheidungsebene sind.

Bei der Technologie in diesem Bereich geht es nicht nur um den Zugriff auf Bankdaten, sondern auch darum, wie nutzbar, aktuell und zuverlässig diese Daten im operativen Einsatz sind, fügt Herr Nanji hinzu. Für uns war es schon immer vorrangig sicherzustellen, dass bei der Kreditvergabe klare und konsistente Signale gesetzt werden und Unterstützung von echten Menschen kommt, damit die zuständigen Teams ihre Arbeit vertrauensvoll verrichten können.

Während der Evaluierungsphase prüfte Pay2Day die operativen Fähigkeiten, die für die Unterstützung eines ausbaufähigen Kunden-Onboardings und eine Kreditvergabe erforderlich sind. Dazu zählen zuverlässige Datensignale, ein reaktionsschneller Support und eine effiziente Implementierung. Im Anschluss an diese Sondierung hat Pay2Day seinen Vertrag mit Inverite erneuert und damit sein Vertrauen in die Kompetenzen von Inverite im Hinblick auf die Bereitstellung der für volumenstarke Kreditvergaben erforderlichen Konsistenz und Unterstützung neuerlich bekräftigt.

Genaue Bankdaten sind ein Teilaspekt. Wie rasch Probleme gelöst werden, ist aber genauso wichtig, weiß Steve Martins, Vice President of Retail Operations bei Pay2Day. Das Team von Inverite war immer erreichbar und agierte stets verantwortungsbewusst, was unseren Filialen und Kunden Vertrauen gibt.

Inverite investiert laufend in Verbesserungen seiner Plattformen für Bankdatenverifizierung, Transaktionskategorisierung und Risk Intelligence; dazu zählen auch Verbesserungen der Benutzererfahrung, laufende Modell-Retrainings und kundenorientierte Qualitätssicherungsverfahren, die darauf abzielen, Reibungsverluste zu minimieren und Kreditgeber mit großen Transaktionsvolumina zu unterstützen.

Die Rückkehr von Pay2Day zu Inverite mit Jahresbeginn 2026 und ihre Partnerschaft spiegeln einen breiteren Trend auf dem Kreditmarkt wider: In einem immer stärker datengesteuerten Ökosystem werden operatives Vertrauen und ein reaktionsfähiger Support zunehmend genauso wichtig wie die Daten selbst.

Über Inverite Insights Inc.

Inverite Insights Inc. (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0) ist ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, die von FinTech-Unternehmen, Kreditgebern und Finanzinstituten in ganz Kanada genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.inveriteinsights.com.

