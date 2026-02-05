IRW-News: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold gibt Vor-Machbarkeitsstudie für sein Enchi-Goldprojekt in Ghana in Auftrag

IRW-PRESS: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold gibt Vor-Machbarkeitsstudie für sein Enchi-Goldprojekt in Ghana in Auftrag

Wichtiger Meilenstein zur Risikominderung erreicht, PFS soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden

5. Februar 2026, Vancouver, BC - Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-advancing-a-highly-economic-gold-project-in-ghana-towards-development/ -) freut sich bekannt zu geben, dass man eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) für das Enchi-Goldprojekt (Enchi oder das Projekt) des Unternehmens in Ghana in Auftrag gegeben hat. Newcore hat Lycopodium Minerals Canada Limited (Lycopodium) aus Toronto, Kanada, als leitenden Berater für die Studie engagiert, mit Unterstützung von Fuse Advisors Inc. (Teil von SLR Consulting), Knight Piesold Ltd. und DRA Global Limited. Das Unternehmen strebt den Abschluss der PFS bis Ende des ersten Halbjahres 2026 an.

Die PFS wird auf der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) von 2024 aufbauen und die Ergebnisse der Feld- und Testarbeiten berücksichtigen, die zwischen 2024 und 2025 auf Enchi durchgeführt wurden, darunter zusätzliche Bohrungen über eine Länge von etwa 30.000 Meter, metallurgische Tests auf PFS-Niveau, hydrogeologische Tests, geotechnische Arbeiten und Umweltarbeiten. Aufgrund der seit 2024 durchgeführten umfangreichen metallurgischen Testarbeiten und des in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Goldpreises wird für die PFS ein Tagebau mit einem Standard-Mahl- und Carbon-in-Leach-Verarbeitungsfließschema (CIL) angenommen, um den wirtschaftlichen Wert des Projekts zu maximieren. Die bisher durchgeführten CIL-Tests ergaben Ausbeuten von 89,4 % bis 97,7 % im Vergleich zu den zuvor angenommenen Ausbeuten von 75 % bis 85 % für die Haufenlaugung. Der Mehrwert durch die Maximierung der Goldausbeute, die Beschleunigung der Goldgewinnungsraten und die Verringerung des Verarbeitungsrisikos überwiegt die zusätzlichen Kosten für die Anforderungen an die Mühlenverarbeitungsinfrastruktur.

Luke Alexander, Präsident und CEO von Newcore, erklärte: Die Weiterentwicklung unseres Enchi-Goldprojekts zur PFS-Phase stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar, da wir weiterhin den Wert unseres großflächigen Projekts erschließen. Wir verfügen über die vollständige Finanzierung für den Abschluss der PFS, die durch umfangreiche technische Feldarbeiten, Testarbeiten und Bohrungen in den Jahren 2024 und 2025 unterstützt wird. Ein wesentlicher Bestandteil der vor der Beauftragung der PFS durchgeführten Arbeiten waren Optimierungsmaßnahmen, die darauf abzielten, den besten Verarbeitungsweg zu ermitteln, um den Wert und die Wirtschaftlichkeit des Projekts in einem Goldpreisumfeld zu maximieren, das sich seit Abschluss der PEA 2024 deutlich verbessert hat. Die metallurgischen Testarbeiten und Optimierungsanalysen konzentrierten sich auf die Bewertung von Verarbeitungsalternativen zur Maximierung der Goldausbeute und des Werts für die Aktionäre. Die zusätzlich durchgeführten Testarbeiten haben das Potenzial für höhere Ausbeuten mit einem Standard-Mahl- und CIL-Verarbeitungsfließschema aufgezeigt. Angesichts der positiven Auswirkungen verbesserter Ausbeuten auf den Projektwert und die Wirtschaftlichkeit sowie des geringeren Verarbeitungsrisikos haben wir festgestellt, dass dies der optimale Entwicklungsweg ist. In der nächsten Phase werden wir weiterhin die technischen Risiken des Projekts reduzieren und das Projekt auf seinem Entwicklungsweg vorantreiben, um den Wert unseres Enchi-Goldprojekts in Ghana zu erschließen und zu maximieren.

Vorläufige Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben

Für das Enchi-Goldprojekt des Unternehmens wurde eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) in Auftrag gegeben, deren Fertigstellung bis Ende des ersten Halbjahres 2026 angestrebt wird. Lycopodium wurde als leitender technischer Berater beauftragt und ist für die Planung der Verarbeitungsanlage, die Infrastruktur, die Schätzung der Kapital- und Betriebskosten sowie die Gesamtintegration der Studie verantwortlich. Lycopodium leitete bereits die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) des Unternehmens für 2024, und durch die erneute Beauftragung für die PFS bleibt das detaillierte Projektwissen zwischen den Studienphasen erhalten. Die PFS wird von einer starken Gruppe von Beratern unterstützt, darunter Fuse Advisors Inc. (Teil von SLR Consulting) (Bergbauingenieurwesen, Optimierung und Planung von Tagebauanlagen, Bergbauplanung, Mineralreserven), Knight Piesold Ltd. (Planung von Abraumhalden, projektweite Hydrogeologie, Wassermanagement am Standort) und DRA Global Limited (Mineralressourcen, geotechnisches und hydrogeologisches Modell der Grube).

Metallurgische Testarbeiten zur Unterstützung der PFS abgeschlossen

Die seit der PEA 2024 abgeschlossenen metallurgischen Testarbeiten ergaben, dass das optimale Verarbeitungsfließschema für das Projekt eine Standardmahlung und CIL ist, basierend auf Ausbeuten aus den Testarbeiten von 89,4 % bis 97,7 %.

Die metallurgischen Proben bestanden aus Oxid-, Übergangs- und Frischmaterial aus den drei größten Lagerstätten in Enchi (Sewum, Boin, Nyam), wobei die Arbeiten bei Intertek Labs (Intertek) in Tarkwa, Ghana, und Base Metallurgical Laboratories Ltd. (Base Met Labs) in Kamloops, Kanada, durchgeführt wurden. Die im Jahr 2025 abgeschlossenen Testarbeiten umfassten Perkolationstests bei verschiedenen Zementgehalten für alle Materialtypen, Goldausbeutetests an agglomeriertem Material in 3,5 Meter hohen Säulen und eine Reihe optimierter CIL-Tests. Die Säulentests wurden bei Intertek für alle drei Materialtypen und unter verschiedenen Bedingungen durchgeführt. Oxid- und oberes abbaubares Übergangsmineral zeigten weiterhin starke Ausbeuten, was die Eignung für die Haufenlaugung unterstreicht. Das härtere Übergangs- und frische Mineralisierungsmaterial wies jedoch geringere Ausbeuten auf, was zu weiteren Testarbeiten bei Base Met Labs führte, um die optimalen Bedingungen für alle Materialarten besser zu verstehen. Die Ergebnisse der Testarbeiten führten zu maximalen Ausbeuten unter Verwendung eines Standard-Mahl- und CIL-Verarbeitungsfließschemas.

Diese jüngsten metallurgischen Testarbeiten konzentrierten sich darauf, die optimale Verarbeitungsmethode zu ermitteln, um die maximale Goldausbeute für alle Materialtypen und Lagerstätten zu erzielen. Angesichts des deutlich höheren Goldpreises und mit dem Fokus auf höhere Ausbeuten bei geringerem Verarbeitungsrisiko hat das Unternehmen festgestellt, dass die optimale Verarbeitungsmethode für Enchi ein Standard-Mahl- und CIL-Verfahren ist, um den wirtschaftlichen Wert des Projekts zu maximieren.

Abgeschlossene Feldarbeiten zur Unterstützung der PFS

Zusätzliche Feldarbeiten und Testarbeiten zur Unterstützung der PFS umfassten geotechnische, hydrogeologische, ökologische und soziale Basisstudien.

Geotechnik: Zu geotechnischen Zwecken wurden gezielte Diamantbohrungen durchgeführt. Diese Bohrungen dienen der Untersuchung der Boden-, Gesteins- und Grundwasserverhältnisse unter der Oberfläche, um die physikalischen Eigenschaften des betreffenden Gebiets besser zu verstehen, die Neigungswinkel der Grubenwände zu bestätigen und geeignete Bedingungen für die Baufundamente sicherzustellen. Die Bohrungen wurden innerhalb der geplanten Tagebaugebiete der Goldlagerstätten Boin und Sewum sowie am geplanten Standort der Verarbeitungsanlage durchgeführt.

Hydrogeologisch: Diamantbohrungen wurden zu hydrogeologischen Zwecken durchgeführt. Diese Bohrungen dienen dazu, die Grundwasserverhältnisse besser zu verstehen. Die Messungen der Grundwasserneubildung werden an allen Lagerstätten und fortgeschrittenen Zielen in Enchi fortgesetzt. Zusätzlich wurden zwei Wetterstationen installiert, um Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und -richtung, Sonneneinstrahlung und Verdunstungsraten kontinuierlich zu messen.

Umwelt- und Sozialbasisdaten: Weitere Feldarbeiten zur Erfassung von Umwelt- und Sozialbasisdaten sind im Gange, wobei die Studien sowohl in der Trocken- als auch in der Regenzeit 2025 abgeschlossen werden sollen. Diese Arbeiten bauen auf früheren Studien aus den Jahren 2024, 2022 und 2015 auf und umfassen Umwelt- und Sozialmonitoring, das sowohl nationalen als auch internationalen Standards entspricht. Die 2025 abgeschlossenen Arbeiten umfassten eine Reihe von Basis- und technischen Studien, die sich auf sozioökonomische Bedingungen, Klima, Luftqualität, Lärm, Oberflächenwasser, Sedimente, Grundwasserqualität, terrestrische Fauna, aquatische Ökologie, Flora und Boden konzentrierten.

Zu den weiteren Entwicklungsarbeiten, die auf Enchi abgeschlossen wurden, gehören Explorationsarbeiten im Frühstadium, topografische Vermessungen mit Drohnen, erweiterte Gemeinschaftsprogramme und ein weiterhin starker Fokus auf Gesundheit und Sicherheit. Die Basis-Exploration früherer Ziele umfasst Bodenprobenahmen, geophysikalische Vermessungen und Schürfungen, um zusätzliche Explorationsziele für zukünftige Bohrungen zu priorisieren.

Aktuelles Bohrprogramm in Enchi

Das derzeitige 45.000 Meter umfassende Bohrprogramm in Enchi begann im August 2024 und zielt auf oberflächennahe Oxid- und flache Frischmineralisierungen ab. Das Bohrprogramm befindet sich in seiner zweiten Phase und konzentriert sich auf die Entdeckung und das Wachstum der Ressourcen, einschließlich Bohrungen, die auf das Potenzial für ein Ressourcenwachstum entlang der Streichlänge bestehender Lagerstätten abzielen, sowie Diamantbohrungen, die auf das Potenzial für höhere Gehalte in der Tiefe abzielen. Das Hauptziel der abgeschlossenen ersten Phase des Bohrprogramms war die Reverse-Circulation-Infill-Bohrung (RC) zur Ressourcenumwandlung, um das Konfidenzniveau der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu verbessern, wobei der größte Teil der ersten Phase des Bohrprogramms den beiden größten Lagerstätten in Enchi, Boin und Sewum, zugewiesen wurde. Alle Lagerstättengebiete und Vorressourcenziele in Enchi bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum auf dem gesamten Gebiet ermöglicht.

Newcore Gold Best Practice

Newcore verpflichtet sich zur Einhaltung der Best-Practice-Standards für alle Explorations-, Probenahme- und Bohrarbeiten. Die Bohrungen wurden von unabhängigen Bohrunternehmen unter Verwendung von branchenüblichen RC- und Diamantbohrgeräten durchgeführt. Die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren für die metallurgischen Ergebnisse umfassen die Bestätigung, dass die Proben repräsentativ für die mineralisierten Lagerstätten und Materialtypen sind. Die Laborverfahren wurden dokumentiert, einschließlich der Probenvorbereitung und der Probenaufteilungsverfahren. Das Programm umfasste Tests in verschiedenen unabhängigen akkreditierten Einrichtungen, wobei keine QA/QC-Probleme auftraten. Das metallurgische Programm wies keine Probleme bei der Probenrückgewinnung auf und es wurden keine schädlichen Elemente oder Verfahrensprobleme festgestellt, die die Zuverlässigkeit der metallurgischen Ergebnisse beeinträchtigen könnten.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Vice President of Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offenbarten technischen und wissenschaftlichen Daten v , überprüft und eine angemessene Überprüfung der zugrunde liegenden Daten durchgeführt, einschließlich der Bestätigung der metallurgischen Datendateien anhand der von den unabhängigen Labors generierten Rohdaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Führung, die durch ihre 15-prozentige Beteiligung mit den Aktionären verbunden ist, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, in dem sich mehrere in Betrieb befindliche Goldminen befinden, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2024 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mal Karwowska | Vizepräsidentin, Unternehmensentwicklung und Investor Relations

+1 604 484 4399

info@newcoregold.com

www.newcoregold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Aussagen) enthalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die sich auf Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen bezieht (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke verwendet werden oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, könnten oder werden erfolgen, eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen zur Schätzung von Mineralressourcen; Ergebnisse vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen; Zeitpunkt, Inhalt und Abschluss einer Vor-Machbarkeitsstudie; vorgeschlagene Entwicklungspläne für das Unternehmen; Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten; Ergebnisse unserer laufenden Bohrkampagne; Ergebnisse von Bohrungen, Größe oder Qualität von Mineralvorkommen; erwartete Fortschritte bei Mineralgrundstücken oder -programmen; und zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie basieren, werden in gutem Glauben getroffen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Ausrichtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, beruhen auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hielt, kann Newcore seinen Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; die Entwicklungsphase von Newcore; die Finanzlage von Newcore; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Ausbeute; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen an den Wertpapiermärkten; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Gold und andere Rohstoffe; Schwankungen an den Devisenmärkten (z. B. des Wechselkurses zwischen kanadischem Dollar und US-Dollar); Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Mineralexploration, -erschließung und dem Bergbau (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Ansprüche dieser Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden verbunden sind); und Eigentumsrechte an Grundstücken.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Newcore lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

