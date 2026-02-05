IRW-News: Powermax Minerals Inc.: Powermax Minerals berichtet über Analyseergebnisse von Flusssedimentproben aus dem Phase-2-Programm im Seltenerdmetallprojekt Cameron in British Columbia

IRW-PRESS: Powermax Minerals Inc.: Powermax Minerals berichtet über Analyseergebnisse von Flusssedimentproben aus dem Phase-2-Programm im Seltenerdmetallprojekt Cameron in British Columbia

Toronto, Ontario - 5. Februar 2026 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) (Powermax oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der Analyse von Proben aus Flusssedimenten bekannt zu geben, die während des Phase-2-Explorationsprogramms im unternehmenseigenen Seltenerdmetallprojekt Cameron (REE) im Bergbaurevier Kamloops in British Columbia gewonnen wurden.

Analyseergebnisse von Flusssedimentproben aus dem Phase-2-Programm

Die Probenahme von Flusssedimenten im Rahmen des Phase-2-Programms ergab in mehreren Einzugsgebieten des REE-Projekts Cameron anomale Werte für Seltenerdmetalle. Die Analyseergebnisse aller Proben weisen auf erhöhte Werte für leichte Seltenerdoxide (LREO), schwere Seltenerdoxide (HREO) und gesamte Seltenerdoxide (TREO) hin, was die Effektivität der geochemischen Untersuchung der Flusssedimente als Vektorisierungsinstrument für eine REE-Mineralisierung bestätigt.

Analysebereiche der Flusssedimentproben aus dem Phase-2-Programm (alle Proben):

- LREO: Bereich von 178,6 ppm bis 47.980,5 ppm

- HREO: Bereich von 49,0 ppm bis 9.537,3 ppm

- TREO: Bereich von 227,7 ppm bis 57.517,8 ppm

Mehrere Entwässerungssysteme wiesen kohärente REE-Anomalien mit mehreren Elementen auf, einschließlich der Anreicherung sowohl leichter als auch schwerer Seltenerdmetalle. Die Stärke und räumliche Häufung dieser Anomalien lassen auf proximale Quellen in der Felssohle stromaufwärts schließen und weisen vorrangige Zielgebiete für weitere geologische Kartierungen, Bodenprobenahmen und möglicherweise auch Grabungen oder Testbohrungen aus, vorbehaltlich entsprechender Genehmigungen. Außerdem untermauert das durchwegs hohe eTh/K-Verhältnis (>10) das Vorhandensein von Th-reichen Begleitmineralien wie Monazit oder Xenotim, die erodiert und in den Bach transportiert werden. Sehr wahrscheinlich finden sich also im Einzugsgebiet noch nicht freigelegte oder unzureichend beprobte REE-haltige Wirtsgesteine.

Paul Gorman, Chief Executive Officer von Powermax Minerals Inc., erläutert:

Die Auswertungsergebnisse zu den Flusssedimentproben aus dem Phase-2-Programm bestätigen einmal mehr unseren systematischen Explorationsansatz im Seltenerdmetallprojekt Cameron. Das breite Spektrum erhöhter LREO-, HREO- und TREO-Werte in mehreren Einzugsgebieten unterstreicht das Ausmaß und die Konsistenz der REE-Anomalien und bestätigt die geochemische Untersuchung von Flusssedimenten als wirksames Instrument zur Definition vorrangiger Zielgebiete. Diese Ergebnisse, die derzeit verarbeitet und so bald wie möglich veröffentlicht werden sollen, werden wir in unseren Datenpool aus Boden- und Gesteinsproben einfließen lassen.

Abbildung 1: Darstellung der REE-Analysen der Sedimentproben mit Th/K-Verhältnis

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82874/PowerMax_050226_DEPRCOM.001.jpeg

Probenahme und Analysemethoden

Die Flusssedimentproben wurden aus aktiven Entwässerungssystemen entnommen und auf eine Korngröße von weniger als 18 Mesh (0,0394 Zoll) gesiebt. Die Proben wurden an das nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditierte unabhängige Labor von AGAT Laboratories Ltd. in Calgary (Alberta) zur Aufbereitung und Analyse unter Verwendung des 201-380 Metals Package geschickt. Im Rahmen der Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung wurden auch Feldduplikate hinzugefügt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Direktor

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Webseite: www.powermaxminerals.com

Tel: (416) 768-6101

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von Projekten im Bereich Seltenerdelemente konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron, das drei Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.984 Hektar in British Columbia umfasst. Powermax hat außerdem eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Atikokan erworben, das aus 455 nicht patentierten Bergbauclaims im Nordwesten Ontarios besteht. Darüber hinaus verfügt Powermax über eine Option auf den Erwerb des 5.178 Hektar großen REE-Projekts Pinard in Nord-Ontario. Powermax besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu solchen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über potenzielle Mineralisierungen, Explorationspläne, den Zeitplan für Aktivitäten und zukünftige Explorationsergebnisse. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Powermax Minerals Inc. lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie in den CSE-Richtlinien definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

